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Ông Trump xác nhận bắt đầu sản xuất chiến đấu cơ F-47 thế hệ thứ sáu mới nhất

Hoàng Vân
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Ngày 19/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu tiên tiến F-47 đã chính thức được bắt đầu.

Ông Trump khởi động sản xuất máy bay chiến đấu F - 47 thế hệ thứ sáu mới nhất - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đưa ra tuyên bố này trong một cuộc họp báo kéo dài ở Washington, khi đề cập đến các vấn đề quan trọng liên quan đến việc tái vũ trang quy mô lớn của quân đội Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, các nhà phát triển đang định vị F-47 là máy bay chiến đấu vĩ đại nhất từng được nhân loại chế tạo, nhưng nhấn mạnh, hiệu quả thực sự của loại máy bay này vẫn còn phải chờ xem.

Boeing, nhà sản xuất máy bay chính thức giành được hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ USD từ Lầu Năm Góc vào tháng 3/2025, đang phát triển và sản xuất hàng loạt phiên bản kế nhiệm của máy bay chiến đấu hạng nặng F-22 Raptor huyền thoại.

Việc chính thức bắt đầu sản xuất nguyên mẫu đầu tiên diễn ra vào năm 2025, hoàn toàn xác nhận tuyên bố của Tổng thống và loại bỏ mọi yếu tố phóng đại chính trị.

Theo các thông số kỹ thuật hiệu năng đã công bố, F-47 sẽ sở hữu khả năng tàng hình được cải thiện đáng kể, tốc độ bay siêu âm, khả năng cơ động cao hơn và bán kính tác chiến ấn tượng khoảng 1.950km.

Máy bay F-47 sẽ được trang bị hệ thống vũ khí tấn công mạnh mẽ và tích hợp kỹ thuật số sâu rộng với các phi công không người lái hỗ trợ.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu dự kiến vào năm 2028, với việc triển khai hoạt động đầy đủ dự kiến từ năm 2029 đến năm 2030.

Chi phí chính xác cho mỗi chiếc vẫn chưa được tiết lộ.

Theo Avia-pro
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Trump

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Bộ Quốc phòng Mỹ

Avia-pro Thế giới

chiến đấu cơ F-47

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