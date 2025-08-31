Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau hội nghị thượng đỉnh gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy một cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine trước bất kỳ cuộc gặp ba bên nào.

Điện Kremlin không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp song phương, nhưng nhấn mạnh rằng, đây sẽ là giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán sau khi đạt được tiến triển rõ rệt trong tiến trình hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Daily Caller, khi được hỏi liệu cuộc họp ba bên có còn được lên kế hoạch hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói:

“Tôi không chắc cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có diễn ra hay không, nhưng sẽ có một cuộc gặp ba bên. Nhưng, bạn biết đấy, đôi khi mọi người chưa sẵn sàng cho điều đó”.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, mặc dù Nga vẫn quan tâm đến các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng công tác chuẩn bị cho cuộc gặp như vậy "không mấy tích cực".

“Tất cả lập trường của chúng tôi đã được truyền đạt, và Ukraine đã đệ trình các điều khoản riêng của mình. Cần phải thảo luận thêm”, ông Peskov nói.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu với NBC News rằng, Moscow đã đồng ý "thể hiện một số linh hoạt" về một số điểm mà Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã thảo luận ở Alaska.

“Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đã trình bày các đề xuất của mình tại cuộc họp tiếp theo với nhà lãnh đạo Ukraine và những người ủng hộ NATO ở châu Âu, nhưng ông Zelensky đã nói không với mọi thứ", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga cho biết, phản ứng của các nhà tài trợ phương Tây của Kiev tại các cuộc đàm phán "cho thấy họ không muốn hòa bình".

Các nhà lãnh đạo NATO châu Âu ngày càng thúc đẩy "bảo đảm an ninh" cho Ukraine dưới hình thức "lực lượng gìn giữ hòa bình" hoặc "lực lượng trấn an" của phương Tây - điều mà Moscow nhấn mạnh rằng, họ sẽ không bao giờ chấp nhận, đồng thời cảnh báo về khả năng leo thang không kiểm soát.

Nga đã lên án việc EU quân sự hóa gần đây và hỗ trợ quân sự lâu dài cho Ukraine.

Moscow liên tục mô tả cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do phương Tây tiến hành, và khẳng định rằng, bất kỳ giải pháp nào cũng phải giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Nga và nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, bao gồm cả việc NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông.