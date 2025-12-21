Ông Trump ra lệnh "phong tỏa" các tàu chở dầu bị trừng phạt khi ra vào Venezuela

Một tàu chở dầu đi trên Hồ Maracaibo, ở Cabimas, Venezuela

Hiện chưa rõ ông Trump sẽ thực thi biện pháp trừng phạt đối với các tàu bị cấm vận như thế nào, và liệu ông có nhờ đến Lực lượng Bảo vệ bờ biển để chặn bắt các tàu như tuần trước hay không. Chính quyền đã điều động hàng nghìn binh sĩ và gần chục tàu chiến - bao gồm cả một tàu sân bay - đến khu vực này.

"Vì tội đánh cắp tài sản của chúng ta, và nhiều lý do khác, bao gồm khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người, chế độ Venezuela đã bị liệt vào danh sách TỔ CHỨC KHỦNG BỐ NƯỚC NGOÀI," Trump viết trên Truth Social. "Do đó, hôm nay, tôi ra lệnh PHONG TỎA HOÀN TOÀN VÀ TUYỆT ĐỐI TẤT CẢ CÁC TÀU CHỞ DẦU BỊ CẤM VẬN CHUYỂN ra vào Venezuela."

Trong một tuyên bố, chính phủ Venezuela cho biết họ bác bỏ "lời đe dọa lố bịch" của ông Trump.

Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch châu Á ngày 17/12. Giá dầu Brent kỳ hạn LCOc1 tăng 70 cent, tương đương 1,2%, lên 59,62 USD/thùng vào lúc 02:45 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ CLc1 tăng 73 cent, tương đương 1,3%, lên 56,00 USD/thùng.

Giá dầu thô tương lai của Mỹ đã tăng hơn 1% lên 55,96 USD/thùng trong phiên giao dịch châu Á sau thông báo của ông Trump. Trước đó, giá dầu đã chốt ở mức 55,27 USD/thùng vào thứ Ba, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021.

Những người tham gia thị trường dầu mỏ cho biết giá dầu đang tăng lên do dự đoán về khả năng giảm xuất khẩu của Venezuela, mặc dù họ vẫn đang chờ xem lệnh cấm vận của ông Trump sẽ được thực thi như thế nào và liệu nó có mở rộng sang cả các tàu không bị trừng phạt hay không.

Các vấn đề pháp lý

Các tổng thống Mỹ có quyền tự do rộng rãi trong việc triển khai lực lượng Mỹ ở nước ngoài, nhưng việc ông Trump tuyên bố phong tỏa lực lượng đánh dấu một thử thách mới đối với quyền lực tổng thống, theo nhận định của học giả luật quốc tế Elena Chachko thuộc Trường Luật UC Berkeley.

Bà Chachko cho biết, các cuộc phong tỏa theo truyền thống được coi là "công cụ chiến tranh" được phép, nhưng chỉ trong những điều kiện nghiêm ngặt. Bà nói thêm: "Có những câu hỏi nghiêm trọng cả về luật pháp trong nước lẫn luật pháp quốc tế".

Dân biểu Joaquin Castro, một đảng viên Dân chủ đến từ Texas, gọi cuộc phong tỏa là "một hành động chiến tranh không thể chối cãi".

"Một cuộc chiến mà Quốc hội chưa bao giờ cho phép và người dân Mỹ không muốn," Castro nói thêm trên kênh X.

Một lệnh cấm vận hiệu quả đã được áp dụng sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela tuần trước, khiến các tàu chở hàng triệu thùng dầu phải ở lại vùng biển Venezuela thay vì mạo hiểm bị bắt giữ.

Kể từ khi bị tịch thu, xuất khẩu dầu thô của Venezuela đã giảm mạnh, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do một cuộc tấn công mạng làm tê liệt hệ thống quản trị của công ty dầu khí nhà nước PDVSA trong tuần này.

Trong khi nhiều tàu lấy dầu ở Venezuela đang chịu lệnh trừng phạt, thì những tàu khác vận chuyển dầu của nước này và dầu thô từ Iran và Nga lại không bị trừng phạt, và một số công ty, đặc biệt là Chevron của Mỹ. Họ vận chuyển dầu của Venezuela bằng các tàu được ủy quyền của riêng mình.

Trung Quốc là nước mua dầu thô Venezuela lớn nhất, chiếm khoảng 4% tổng lượng nhập khẩu của nước này, với dự báo lượng hàng xuất khẩu trong tháng 12 trung bình đạt hơn 600.000 thùng mỗi ngày, theo các nhà phân tích.

Hiện tại, thị trường dầu mỏ đang có nguồn cung dồi dào và hàng triệu thùng dầu đang nằm trên các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Trung Quốc chờ được dỡ xuống. Nếu lệnh cấm vận kéo dài, việc thiếu hụt gần một triệu thùng dầu thô mỗi ngày có thể đẩy giá dầu lên cao hơn.

Hai quan chức Mỹ cho biết chính sách mới này, nếu được thực hiện đầy đủ, có thể tác động lớn đến ông Maduro.

David Goldwyn, cựu chuyên gia ngoại giao về năng lượng của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết nếu lượng xuất khẩu bị ảnh hưởng của Venezuela không được bù đắp bằng việc OPEC tăng cường dự trữ, thì giá dầu có thể giảm từ 5 đến 8 đô la một thùng.

"Tôi dự đoán lạm phát sẽ tăng vọt, và sẽ có làn sóng di cư ồ ạt và ngay lập tức từ Venezuela sang các nước láng giềng", Goldwyn nói.

Kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt năng lượng đối với Venezuela vào năm 2019, các nhà buôn và nhà máy lọc dầu mua dầu của Venezuela đã phải sử dụng "đội tàu ngầm" gồm các tàu chở dầu che giấu vị trí, cũng như các tàu bị trừng phạt vì vận chuyển dầu của Iran hoặc Nga.

Tính đến tuần trước, hơn 30 trong số 80 tàu đang ở vùng biển Venezuela hoặc đang tiến gần đến nước này nằm trong diện trừng phạt của Mỹ, theo dữ liệu do TankerTrackers.com tổng hợp.

Căng thẳng gia tăng

Chiến dịch gây sức ép của ông Trump đối với ông Maduro bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và hơn hai chục cuộc tấn công quân sự vào các tàu thuyền ở Thái Bình Dương và Biển Caribe gần Venezuela, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng.

Ông Trump cũng cho biết các cuộc tấn công trên bộ của Mỹ vào quốc gia Nam Mỹ này sẽ sớm bắt đầu.

Ông Maduro cáo buộc rằng việc Mỹ tăng cường quân sự nhằm mục đích lật đổ ông và giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ của quốc gia thành viên OPEC này, vốn có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

Trong các cuộc phỏng vấn sâu rộng với Vanity Fair, Susie Wiles, chánh văn phòng của ông Trump, cho biết ông Trump "muốn tiếp tục đánh bom các tàu thuyền cho đến khi Maduro chịu thua".

Lầu Năm Góc và Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã chuyển các câu hỏi đến Nhà Trắng.

Chính quyền ông Trump đã chính thức tuyên bố Cartel de los Soles của Venezuela là một tổ chức khủng bố nước ngoài, cho rằng nhóm này bao gồm cả Maduro và các quan chức cấp cao khác.

Phát biểu hôm thứ Ba trước bài đăng của ông Trump, ông Maduro nói: "Chủ nghĩa đế quốc và cánh hữu phát xít muốn đô hộ Venezuela để chiếm đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt, vàng và các khoáng sản khác. Chúng tôi đã thề sẽ bảo vệ tuyệt đối Tổ quốc và ở Venezuela, hòa bình sẽ thắng thế."