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Ông Trump nói gì về khả năng Bộ trưởng Hegseth tranh cử tổng thống?

Bình Giang
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Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát biểu với báo chí rằng còn quá sớm để nói về chuyện ai sẽ kế nhiệm ông. Nhà lãnh đạo Mỹ né tránh những đồn đoán về khả năng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tranh cử tổng thống vào năm 2028.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi cạnh khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 31/7. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về bài báo của NBC News rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc đã nói đến khả năng tranh cử Nhà Trắng, ông Trump khẳng định ông Hegseth đang làm “công việc tuyệt vời, nhưng còn quá sớm để nói về chuyện đó”.

“Trước hết, chúng ta phải vượt qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 31/8.

Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội Mỹ, trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Ông Hegseth - một cựu binh Lực lượng Vệ binh quốc gia và từng là người dẫn chương trình truyền hình của Fox News, đã vận động cho các ứng viên Cộng hòa tại Hội chợ Bang Iowa trong tháng này. Tuần trước, ông nói trong bài đăng trên mạng xã hội rằng thông tin về việc ông sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2028 là “sai sự thật 100%”.

Ông Trump bị giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ tổng thống, và đến nay vẫn chưa chỉ định người kế nhiệm để dẫn dắt phong trào “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) sau khi ông rời nhiệm sở vào năm 2029. Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều được những người ủng hộ khuyến khích ra tranh cử.

“Tôi cá là có rất nhiều người đang cân nhắc điều đó mà các bạn chưa biết. Hiện tại, tất cả những gì ông ấy yêu thích và quan tâm là quân đội và việc chăm lo cho quân đội”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để giúp một số ứng viên của đảng Cộng hòa cạnh tranh thành công với các thượng nghị sĩ đương nhiệm.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất trong lịch sử chính trị” Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social ngày 30/8.

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Tags

Donald Trump

Pete Hegseth

Đảng Cộng Hòa

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