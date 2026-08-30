Rộ tin ông Hegseth dự định tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2028

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được cho là sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2028.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Các chuyên gia và nhà phân tích đảng Cộng hòa đã bắt đầu đánh giá tiềm năng bầu cử và ảnh hưởng của ông Hegseth đối với cán cân quyền lực ở Mỹ.

Theo các hãng truyền thông lớn của Mỹ, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy, ông Hegseth đã tổ chức một loạt các cuộc tham vấn kín với đồng minh và nhà tài trợ thân cận nhất của mình.

Trong các cuộc họp này, khả năng người đứng đầu bộ quân sự Mỹ chính thức tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống năm 2028 đã được thảo luận chi tiết.

Động thái này bổ sung thêm một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện tại vào cuộc tranh luận nội bộ đảng đang leo thang.

Cuộc tranh luận chính trong nội bộ Đảng Cộng hòa hiện đang tập trung vào việc chuyển giao quyền lực và định hướng chính trị, sau khi nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại của ông Trump kết thúc.

Việc Bộ trưởng Chiến tranh được đưa vào danh sách ứng cử viên tiềm năng làm gia tăng đáng kể sự cạnh tranh nội bộ giữa các thành viên Đảng Cộng hòa.

Theo nhiều nguồn tin, Phó Tổng thống và một số thống đốc bang bảo thủ hàng đầu cũng đang tranh giành vị trí này.