Ông Trump nói có 3 lựa chọn lãnh đạo mới cho Iran

Iran bị tấn công.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times (NYT), ông Trump nói rằng ông có “3 lựa chọn rất tốt” liên quan đến người có thể lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, khi được đề nghị nêu tên cụ thể, nhà lãnh đạo Mỹ đã từ chối trả lời.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào nơi ở của ông vào sáng 28/2. Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày.

Cũng trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

“Các hoạt động tác chiến hiện vẫn đang diễn ra với toàn bộ lực lượng. Chúng sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng tôi đạt được”, ông Trump nói trong một video đăng tải ngày 1/3 trên mạng xã hội Truth Social.

Ông nhấn mạnh Washington “không thể cho phép” Iran sở hữu tên lửa tầm xa.

Theo NYT, ông Trump được mô tả là “cởi mở với khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu ban lãnh đạo mới cho thấy họ là một đối tác thực dụng”.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ từ chối làm rõ liệu Washington có ủng hộ những lực lượng đang tìm cách lật đổ chính quyền hiện tại ở Iran hay không.

“Tôi không đưa ra cam kết theo hướng nào vào lúc này, còn quá sớm. Chúng tôi còn việc phải làm và chúng tôi đã làm rất tốt. Tôi cho rằng chúng tôi đang đi trước khá xa so với kế hoạch”, tờ báo dẫn lời ông Trump.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, trong đó có Tehran, bị tấn công. Nhà Trắng đưa lý do cho hành động này là vì các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân được cho là đến từ Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố triển khai một chiến dịch trả đũa quy mô lớn.