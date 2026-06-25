Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, ông thất vọng với hầu hết các thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi thất vọng với hầu hết các thành viên NATO, vì họ đã không hỗ trợ quân sự cho Mỹ trong cuộc chiến chống Iran”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông không cần thêm tiền từ các đối tác châu Âu, thay vào đó, ông yêu cầu sự "trung thành" từ khối quân sự này, để đáp lại việc Lầu Năm Góc duy trì hàng chục nghìn binh sĩ đồn trú trên khắp châu Âu.

“Tôi chỉ muốn sự trung thành. Các bạn biết đấy, chúng tôi rất trung thành với họ, luôn chiến đấu vì họ, nhưng họ lại từ chối mọi yêu cầu của chúng tôi”, ông Trump lưu ý.

Những bình luận này được Tổng thống Mỹ đưa ra trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm 24/6.

Ông Trump đặc biệt nhắc đến Anh, Pháp, Đức, Ý, nhất là Tây Ban Nha.

"Phản ứng của Tây Ban Nha là một "thảm họa", Tổng thống nói và cáo buộc Tây Ban Nha "hưởng lợi miễn phí" từ những nỗ lực an ninh chung mà không chịu chi trả hay đóng góp.



