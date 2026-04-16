Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Wall Street Journal, Tổng thống Trump đã đưa ra quan điểm này trong một bữa tối riêng với Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cách duy nhất để đưa Iran trở lại bàn đàm phán là gia tăng sức ép.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Ngày 7/4, Mỹ công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Hai bên sau đó tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Islamabad ngày 11/4.

Tuy nhiên, cả Iran và Mỹ đều cho biết chưa đạt được thỏa thuận về giải pháp lâu dài do còn tồn tại nhiều bất đồng. Hiện chưa rõ liệu sẽ có vòng đàm phán mới hay không, dù phía Mỹ cho rằng các cuộc trao đổi có thể được nối lại tại Islamabad trong những ngày tới.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đang tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

“Lực lượng của chúng tôi đang tiếp tục tấn công Hezbollah. Giao tranh tập trung tại Bint Jbeil... Chúng tôi sắp kiểm soát khu vực này và về cơ bản là loại bỏ một cứ điểm lớn của Hezbollah”, ông nói trong một video được công bố.

Ông Netanyahu cho biết đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở rộng “vùng an ninh” và kéo dài về phía Đông, hướng tới sườn núi Hermon.

Đồng thời, Israel đang tiến hành đàm phán với Lebanon - điều mà theo ông Netanyahu là chưa diễn ra trong hơn 40 năm. Ông cho biết mục tiêu của các cuộc đàm phán gồm giải giáp Hezbollah và đạt được một nền hòa bình bền vững, với quan điểm “hòa bình thông qua sức mạnh”.

Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chống Hezbollah từ ngày 2/3, sau khi lực lượng này tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào Israel. Sau đó, Israel mở rộng không kích trên lãnh thổ Lebanon và triển khai chiến dịch trên bộ tại miền Nam nước này.

Mục tiêu được Israel tuyên bố là thiết lập một vùng đệm phía Nam sông Litani nhằm bảo vệ các khu định cư ở miền Bắc nước này.

Tuy nhiên, theo trang Ynet, cuộc họp kéo dài gần 4 giờ của Nội các Chiến tranh Israel không đạt được quyết định nào về lệnh ngừng bắn tại Lebanon.