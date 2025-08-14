Ông Trump làm gì khiến doanh số xe điện ở Mỹ bỗng tăng rất mạnh?

Thị trường xe điện (EV) tại Mỹ đang chứng kiến một đợt tăng trưởng kỷ lục khi người tiêu dùng đổ xô mua xe trước thời hạn chấm dứt ưu đãi thuế liên bang vào ngày 30/9/2025. Đây là kết quả của dự luật mới do Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 7, kết thúc khoản hỗ trợ vốn có hiệu lực tới năm 2032 theo Đạo luật Giảm Lạm phát thời Biden.

Theo dữ liệu từ Cox Automotive, tháng 7/2025 ghi nhận khoảng 130.100 xe điện mới được bán ra, tăng 26,4% so với tháng trước và gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau kỷ lục tháng 12/2023. Thị phần EV đạt 9,1% tổng doanh số xe chở khách — mức cao nhất từ trước tới nay. Doanh số xe điện đã qua sử dụng cũng lập kỷ lục với 36.700 chiếc.

Một số mẫu xe nổi bật gồm Chevy Equinox EV với 8.500 xe bán ra — cao nhất trong số các mẫu không phải Tesla, cùng Honda Prologue và Hyundai IONIQ 5 đều đạt doanh số kỷ lục. Trong khi đó, Tesla ghi nhận mức giảm doanh số hai quý liên tiếp.

Chevy Equinox EV.

Giá trung bình của một chiếc EV mới tháng 7 là 55.689 USD, cao hơn khoảng 7.600 USD so với xe chạy xăng. Tuy nhiên, ưu đãi thuế 7.500 USD giúp giá EV gần như ngang bằng với xe xăng, tạo sức hút lớn cho người mua. Các hãng và đại lý tận dụng cơ hội này, tung thêm khuyến mãi trung bình 9.800 USD, mức cao nhất kể từ năm 2017.

Giới phân tích dự báo doanh số EV mới sẽ giảm mạnh trong quý 4 khi ưu đãi thuế kết thúc. Ngược lại, thị trường EV đã qua sử dụng có thể tiếp tục tăng trưởng, do nhiều người mua vốn không đủ điều kiện hưởng ưu đãi 4.000 USD.