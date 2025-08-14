Mate Rimac – nhà sáng lập kiêm CEO của hãng siêu xe điện Rimac Automobili, đồng thời cũng là CEO của Bugatti Automobiles – mới đây đã nghi vấn về thông số gây chấn động của mẫu YangWang U9 Track Edition do BYD sản xuất, được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố sở hữu công suất tới 2.977 mã lực.

BYD Yangwang U9 Track Edition.

Theo Rimac, loại pin LFP phổ biến trên xe điện Trung Quốc khó có thể đạt tỷ lệ xả cần thiết (20 C) để tạo ra hơn 2 megawatt công suất tức thì. Ngay cả mẫu Nevera R – siêu xe điện nhanh nhất thế giới hiện nay – với pin hiệu suất cao vẫn chỉ đạt khoảng 1,5 MW (tương đương 2.107 mã lực) và chạm ngưỡng 2 MW trong thời gian rất ngắn.

Ông cũng cảnh báo rằng việc tăng gần 1.000 mã lực nữa sẽ khiến xe khó truyền hết lực xuống mặt đường cho đến khi đạt tốc độ trên 240 km/h.

Bên cạnh đó, Rimac nhấn mạnh công suất đỉnh chỉ là con số trên giấy, yếu tố quyết định hiệu quả thực sự nằm ở cách công suất được duy trì và kiểm soát trong quá trình vận hành.

Rimac Nevera R.

Những nhận định này càng có trọng lượng khi Nevera R của Rimac đang giữ 24 kỷ lục hiệu suất toàn cầu, bao gồm khả năng tăng tốc 0–400 km/h và phanh về 0 chỉ trong 25,79 giây, và tốc độ tối đa 431 km/h – con số cao nhất từng đạt được trên một xe điện sản xuất hàng loạt. Trước đó, bản Nevera tiêu chuẩn cũng từng đạt vận tốc 412 km/h, trở thành xe điện thương mại nhanh nhất thế giới vào thời điểm năm 2022.

Với những thành tích thực chiến này, Mate Rimac cho rằng BYD sẽ cần chứng minh tính khả thi của con số 3.000 mã lực nếu muốn thuyết phục cộng đồng xe hiệu suất cao.