Ông Trump hứa hủy niêm phong và giải mật toàn bộ hồ sơ vụ ám sát JFK nếu tái đắc cử

“Khi tôi trở lại Nhà Trắng, tôi sẽ giải mật và hủy niêm phong tất cả các tài liệu liên quan đến vụ ám sát JFK. Đã 60 năm trôi qua, đã đến lúc người dân Mỹ phải biết sự thật!” , cựu Tổng thống Donald Trump viết trên nền tảng truyền thông Truth Social.

Ông Trump nhắc lại lời hứa công bố các hồ sơ mật còn lại liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy, mặc dù thực tế là ông đã không làm như vậy khi có cơ hội trong thời gian tại vị suốt bốn năm. Thay vào đó, ông Trump đã đứng về phía Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong việc tiếp tục che giấu một số hồ sơ trước công chúng.

Ông Trump tuyên bố sẽ giải mật và huỷ niêm phong tất cả các tài liệu liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kenedy vào năm 1963 nếu tái đắc cử. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cho biết Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã hoàn thành việc xem xét các hồ sơ được phân loại trong vụ ám sát JFK và công bố cho công chúng. Song, ông khuyến nghị rằng một số ít vẫn nên được giữ lại để xem xét.



Giải thích về bình luận này của ông Biden, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với truyền thông tại Nhà Trắng rằng: “Hành động này phản ánh chỉ thị của Tổng thống Biden rằng tất cả các thông tin liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy nên được tiết lộ, trừ khi có lý do chính đáng khác”.

Tuyên bố của Nhà Trắng rằng “99% hồ sơ đã được công bố” đã bị nhiều chuyên gia nghiên cứu về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy chế giễu bởi họ cho rằng thông tin này là chưa chính xác.

“Thật là một điều xúc phạm đối với bất kỳ ai quan tâm đến sự thật trong vụ án này khi Nhà Trắng đã cố tình công bố nó vào tối thứ Sáu trước kỳ nghỉ cuối tuần dài. Mọi người đều cho rằng tất cả các hồ sơ này lẽ ra nên được công bố từ lâu” , Gerald Posner, tác giả của cuốn sách “Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK” nói với trang trang tin The Messenger.

Tuyên bố hôm 7/7 của ông Trump được đưa ra khi ông chia sẻ bài viết của The Messenger . Ấn phẩm cũng chỉ ra rằng ứng cử viên tổng thống lâu năm của đảng Dân chủ, Robert F Kennedy Jr., cháu trai của cố Tổng thống JFK, cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền Biden vì tiếp tục giữ hàng ngàn hồ sơ của vụ án.

Cựu tổng thống Mỹ John F Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy tại Washington, Mỹ năm 1961. (Ảnh: SCMP)

Tuy nhiên, ông Trump trước đây cũng từng phải đối mặt với quyết định tương tự khi còn đương chức. Năm 2017, ông Trump giám sát việc công bố hơn 19.000 tài liệu vụ JFK nhưng cuối cùng đã thất hứa công bố toàn bộ số tài liệu còn lại. Cựu tổng thống lựa chọn đứng về phía CIA và FBI nhằm trì hoãn việc công bố các hồ sơ còn lại cho đến năm 2021.



Tổng thống Biden sau đó lại trì hoãn quá trình này cho đến năm 2022, khi ông công bố thêm 13.000 hồ sơ. Tiếp đó, ông Biden đặt ra một thời hạn công bố tiếp theo là trong vòng khoảng 6 tháng đầu năm 2023 – lời hứa đã được thực hiện vào hồi tuần trước.

Việc liên tục cung cấp các hồ sơ này một cách chậm trễ trái ngược với tinh thần của Đạo luật thu thập hồ sơ vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1992. Luật được Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua, yêu cầu tất cả các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát phải được tiết lộ công khai trước ngày 26/10/2017.

Theo luật, chỉ có tổng thống mới có thể xác lập một số hạn chế do lo ngại về an ninh quốc gia, từ đó mới có thể hoãn công bố tài liệu. Song, dựa vào điều kiện này, nhiều tổng thống đã sử dụng quyền hạn đó để trì hoãn việc công bố tài liệu.