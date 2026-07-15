Cuộc điện đàm giữa ông Trump và Thủ tướng Israel hé lộ những khác biệt ngày càng rõ trong cách xử lý các điểm nóng Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, yêu cầu rút quân khỏi Syria và miền Nam Lebanon. Thông tin này do Axios đăng tải, dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel.

Động thái này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy bất đồng giữa 2 nhà lãnh đạo ngày càng gia tăng.

Trong khi ông Trump muốn Israel thu hẹp sự hiện diện quân sự ở nước ngoài, chính phủ của ông Netanyahu vẫn khẳng định cần duy trì lực lượng tại các khu vực này trong thời gian dài.

Theo Axios, trong cuộc điện đàm mới đây, ông Trump cảnh báo việc Israel tiếp tục triển khai quân tại miền Nam Syria có thể làm căng thẳng leo thang.

"Họ không muốn các ông ở đó. Các ông nên tái triển khai lực lượng", ông Trump được cho là đã nói với Thủ tướng Netanyahu.

Tổng thống Mỹ cũng đưa ra thông điệp tương tự liên quan đến sự hiện diện của quân đội Israel tại miền Nam Lebanon.

Động thái trên diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) tuần trước.

Theo Axios, chính quyền ông Trump đã dành nhiều tháng để thúc đẩy một thỏa thuận an ninh mới giữa Israel và Syria.

Đồng thời, Mỹ cũng đang nỗ lực triển khai khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ bảo trợ giữa Israel và Lebanon đạt được hồi tháng trước.

Theo thỏa thuận này, Israel cam kết rút quân khỏi 2 "khu vực thí điểm" ở miền Nam Lebanon để quân đội Lebanon tiếp quản. Tuy nhiên, đến nay Israel vẫn chưa bắt đầu quá trình rút quân.

Israel cho rằng việc duy trì lực lượng tại miền Nam Syria và Lebanon là cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới tương tự vụ Hamas tấn công ngày 7/10/2023.

Một số thành viên cấp cao trong chính phủ của ông Netanyahu còn kêu gọi duy trì hiện diện quân sự vô thời hạn, thậm chí đề xuất xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại những vùng lãnh thổ đang kiểm soát.

Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã nhấn mạnh "sự cần thiết phải duy trì các vùng đệm an ninh dọc biên giới Israel".

Trong khi đó, tờ Jerusalem Post dẫn các quan chức quốc phòng Israel cho biết, quân đội nước này bất ngờ trước thông tin do Axios đăng tải và khẳng định "không có bất kỳ thay đổi nào trên thực địa" tại cả Lebanon lẫn Syria.

Trong những tháng gần đây, ông Trump nhiều lần chỉ trích các cuộc không kích của Israel tại Lebanon. Theo truyền thông Mỹ, ông từng nhận xét Thủ tướng Netanyahu "không có chút phán đoán nào".

Nhà Trắng từ chối bình luận về nội dung cuộc điện đàm và cũng không bác bỏ thông tin của Axios. Thay vào đó, một quan chức Mỹ tái khẳng định nước ông vẫn ủng hộ Israel, đồng thời tuyên bố: "Không có người bạn nào của Israel và người đấu tranh cho hòa bình lớn hơn Tổng thống Trump".

Theo RT



