Ông Trump để ngỏ chiến dịch trên bộ, dọa đánh sập hạ tầng Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ khả năng mở chiến dịch trên bộ tại Iran, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng các đợt không kích.

Đảo Kharg

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không loại trừ khả năng phát động chiến dịch trên bộ tại Iran, đồng thời khẳng định các lực lượng đồng minh có thể kiểm soát những địa điểm chiến lược như đảo Kharg mà không cần quân đội Mỹ trực tiếp tham chiến.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 14/7, ông Trump cho biết sẽ cân nhắc mở chiến dịch trên bộ "nếu thấy phù hợp".

"Đôi khi cần có chiến dịch trên bộ, nhưng chúng tôi có những lực lượng khác sẽ thực hiện chiến dịch đó thay chúng tôi... Chúng tôi đã tấn công đảo Kharg 2 lần, thậm chí 3 lần. Tôi đã nói: Hãy đánh mọi thứ, trừ dầu mỏ!", ông Trump nói.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Vịnh Ba Tư của Iran khoảng 25km và là nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này, đồng thời là cửa ngõ chính mang lại nguồn thu từ dầu mỏ cho Iran.

Trước khi lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 nhưng sau đó đã đổ vỡ, ông Trump từng đe dọa sẽ chiếm đảo Kharg để "lấy dầu".

Khi được hỏi liệu vẫn có ý định kiểm soát hòn đảo này hay không, ông Trump trả lời: "Nếu chúng tôi làm suy yếu họ đủ sâu và đủ mạnh, tôi sẽ làm điều đó."

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch không kích và cho biết các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn cho đến khi chính ông quyết định "đã đủ".

"Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi tôi nói là đủ. Tuần tới sẽ đến các nhà máy điện. Tuần tới sẽ đến các cây cầu. Chúng tôi sẽ đánh sập toàn bộ các nhà máy điện của họ. Chúng tôi sẽ đánh sập tất cả các cây cầu của họ, trừ khi họ ngồi vào bàn đàm phán", ông Trump nói.

Ông cũng cảnh báo Iran sẽ "không còn gì" nếu không đạt được một thỏa thuận với Mỹ, đồng thời cho biết phía Mỹ đã truyền đạt thông điệp này tới Iran trong các cuộc tiếp xúc diễn ra "khoảng một giờ trước".

"Chúng tôi rất cẩn trọng với dân thường", ông Trump nói. Trước đó, ông nhiều lần cảnh báo sẽ ném bom Iran "đến mức xóa sổ", từng tuyên bố rằng "cả một nền văn minh sẽ biến mất" nếu Iran không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ và Israel.

Theo giới chức địa phương Iran, hơn 1.500 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch không kích của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2 .

Một trong những vụ việc gây thương vong lớn nhất là cuộc không kích nhằm vào Trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở thành phố Minab, khiến 168 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em.

Các cuộc điều tra nguồn mở của nhiều cơ quan truyền thông kết luận ngôi trường nhiều khả năng đã bị trúng đòn tấn công của Mỹ nhằm vào một căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở gần đó.

Ông Trump nhiều lần phủ nhận trách nhiệm của Mỹ trong vụ việc, nhưng tháng trước thừa nhận rằng "sai sót vẫn xảy ra" và "không ai cố ý làm điều đó".