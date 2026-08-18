Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh đàm phán bế tắc, biên bản ghi nhớ Mỹ-Iran hết hạn.

Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ “ném bom Oman tơi tả” nếu nước đồng minh “cản đường” các cuộc đàm phán về eo biển Hormuz. Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi Iran cho biết họ đang đàm phán với quốc gia vùng Vịnh để mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

“Nếu Oman cản đường, chúng tôi sẽ ném bom cho họ tơi tả”, ông Trump nói với hãng tin Fox News.

Oman là đồng minh lâu năm của Mỹ tại vùng Vịnh. Hai nước duy trì mối quan hệ quân sự mạnh mẽ, Oman cho phép quân đội Mỹ sử dụng cơ sở quân sự của mình.

Hôm nay, 17/8, biên bản ghi nhớ có thời hạn 60 ngày giữa Washington và Tehran hết hạn giữa bối cảnh các cuộc đàm phán đi vào bế tắc.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói với các phóng viên rằng Tehran đã đạt được thỏa thuận với Oman về các tuyến hàng hải đi qua eo biển Hormuz.

Iran và Oman đã tiến hành các cuộc đàm phán trong nhiều tuần nhằm tạo ra một cơ chế quản lý tuyến đường thủy chiến lược này trong tương lai. Có những thời điểm cả hai bên gợi ý rằng có thể áp dụng các khoản phí đối với tàu bè đi qua eo biển.

Ông Baghaei không cung cấp chi tiết nhưng cho biết thỏa thuận này đang “ở giai đoạn cuối”. Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không thể đảm bảo hoạt động hàng hải qua eo biển chừng nào Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Bất chấp các mối đe dọa và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu bè khiến lưu lượng giao thông qua eo biển gần như đình trệ, ông Trump vẫn liên tục khẳng định rằng Mỹ đang kiểm soát tuyến đường thủy này, và rằng Mỹ có thể "giữ lấy nó".

Việc mở cửa trở lại tuyến đường thủy này là một điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột, khi các cuộc tấn công vào hoạt động vận tải biển và các lệnh phong tỏa đã làm gián đoạn giao thông, gây cản trở cho các thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết ông không vội chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời xác nhận ông đã thiết lập liên lạc trực tiếp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran.

“Họ là những người chơi poker giỏi, nhưng họ đang chết dần chết mòn”, ông Trump nói về IRGC. “Tôi không có thời hạn nào cả. Tôi không vội".

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Trump đã sử dụng một kênh ngoại giao ngầm phi truyền thống để liên hệ trực tiếp với IRGC.

Ông Trump cho biết “mục tiêu số một” của ông trong cuộc xung đột với Iran là đảm bảo quốc gia này không bao giờ có được vũ khí hạt nhân.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào 17/8, ông viết: “Mục tiêu số một là, và sẽ luôn là, Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức, trạng thái hay cách thức nào. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này! Tổng thống DONALD J TRUMP”.