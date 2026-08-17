Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiết lộ thời điểm Kiev có thể phóng tên lửa đạn đạo nội địa vào Nga

Cho đến nay, Ukraine vẫn phải dựa vào các loại máy bay không người lái tầm xa giá rẻ và tên lửa hành trình để thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ukraine sẽ có thể tấn công Nga bằng tên lửa đạn đạo do nước này tự sản xuất trong vòng từ 3 đến 6 tháng tới, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS News.

Cho đến nay, Ukraine vẫn phải dựa vào các loại máy bay không người lái tầm xa giá rẻ và tên lửa hành trình để thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng những loại vũ khí này có tốc độ chậm hơn và dễ bị bắn hạ hơn nếu bị phát hiện.

Nga liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo để đối phó với Ukraine, qua đó gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không của nước này. Hiện tại, Kiev vẫn đang chật vật trong nỗ lực đánh chặn chúng.

Vào tháng 6, Fire Point, một trong những nhà sản xuất quốc phòng lớn nhất của Ukraine, đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo. Về lý thuyết, vũ khí này sẽ cho phép Ukraine đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Nga.

Ông Fedorov cho biết chương trình tên lửa đạn đạo của Kiev đã được đẩy nhanh trong nhiệm kỳ làm bộ trưởng quốc phòng của mình. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Ukraine sẽ có thể phóng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Nga trước cuối năm nay.

"Chúng tôi cần vượt qua Nga trong mọi chu kỳ công nghệ, và chúng tôi phải đưa ra các quyết định 24/7", vị quan chức 35 tuổi chia sẻ, đồng thời lưu ý rằng trong khi Ukraine đang đổi mới nhanh chóng, Nga cũng đang làm điều tương tự.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Reuters

Trước khi bị cách chức vào tháng trước, ông Fedorov từng giúp vạch ra chiến lược sử dụng máy bay không người lái và robot để đẩy lùi một đối thủ có quy mô lớn hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã sa thải ông Fedorov vào giữa tháng 7, viện dẫn mối bất hòa không thể hàn gắn giữa ông Fedorov và tướng hàng đầu của ông Zelenskyy, Oleksandr Syrskyi. Quyết định này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình của hàng nghìn người trên khắp cả nước.

Khoảng một tuần sau đó, ông Zelenskyy tiếp tục cách chức ông Syrskyi khỏi vị trí của ông này.

Khi được hỏi lý do sa thải, ông Fedorov nói với CBS News: "Tôi thực sự không muốn nói chuyện với khán giả Mỹ về lý do tại sao. Dù lý do là gì đi nữa, điều quan trọng cần hiểu là Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu".

Ông Fedorov được ghi nhận là người đã xoay chuyển cục diện chiến tranh có lợi cho Ukraine, giúp gia tăng gấp mười lần các cuộc tấn công tầm sâu của Ukraine vào nước Nga và củng cố kho vũ khí nội địa của nước này.

Từng là một doanh nhân công nghệ, ông Fedorov giữ im lặng khi được hỏi liệu việc quay trở lại chính phủ có nằm trong tương lai của ông hay không.

Ông cho biết: "Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả những gì tôi làm sẽ nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh và xung đột Ukraine".