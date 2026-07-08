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Ông Trump đã đích thân phê duyệt kế hoạch tấn công hủy diệt Iran?

Bạch Dương
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Diễn biến mới khi căng thẳng bùng phát tại Trung Đông có thể dẫn tới một cuộc tấn công mang tính chất hủy diệt của Mỹ.

Trang Axios dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết, Mỹ không loại trừ khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công vào Iran, nhưng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Tuy vậy, còn có nhận định cho rằng kế hoạch tấn công Iran vào đêm 8/7 đã được đích thân Tổng thống Donald Trump phê duyệt, khi ông đang ở Ankara dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Theo các báo cáo, ông Trump đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức khác trong chính quyền, sau đó kế hoạch tấn công Iran đã được soạn thảo và ký bởi Tổng thống Mỹ.

Vấn đề tiếp tục các cuộc tấn công trong trường hợp Iran trả đũa đã được thảo luận và bây giờ điều kiện để triển khai phản ứng quân sự đã có đủ sau vụ việc Iran tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz.

"Chúng tôi sẽ nhận được đánh giá về kết quả các cuộc tấn công từ phía Iran và đưa ra quyết định sau đó", ông Trump cho biết.

Ông Trump đã sẵn sàng nối lại những cuộc tấn công toàn diện vào Iran?

Cần nhắc lại, Mỹ mới đây đã tiến hành khoảng 80 cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran và họ cũng oanh kích vào đội tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở eo biển Hormuz.

Đáp lại, IRGC đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ và thỏa thuận ngừng bắn.

Nếu tình hình tiếp tục leo thang, không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiến hành những đợt ném bom và bắn tên lửa không giới hạn, thay vì dừng lại ở hành động đáp trả hạn chế như những ngày gần đây.

Theo Axios
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