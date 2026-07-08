HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàng loạt máy bay trinh sát xuất kích khi Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Quỳnh Như
|

Hàng loạt máy bay quân sự, trong đó có nhiều máy bay tiếp dầu và trinh sát, được Washington triển khai trên bầu trời Vịnh Ba Tư khi quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran. Tehran tuyên bố đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Nhiều máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên dữ liệu theo dõi chuyến bay ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tại khu vực Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, trong bối cảnh Washington phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy hơn chục máy bay quân sự của Mỹ đã bay vòng quanh khu vực Trung Đông vào sáng sớm thứ Tư (8/7).

@@@@@@@@@@

CENTCOM cho biết thêm rằng, lực lượng Mỹ vẫn duy trì tư thế sẵn sàng để buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận không được tuân thủ hoặc thực hiện.

@@@@@@@@@@

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng hải quân và không quân nước này đã tiến hành tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào 85 địa điểm quân sự trọng yếu của Mỹ.

Theo tuyên bố của IRGC, các mục tiêu bao gồm Bandar Salman, căn cứ của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain và Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Tehran cũng khẳng định đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ khi phương tiện này tìm cách can thiệp vào chiến dịch.

Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ mở đợt tấn công Iran

Diễn biến quân sự mới đã khiến giá dầu thế giới tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi thị trường lo ngại thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có nguy cơ đổ vỡ, kéo theo rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,9%, lên 75,54 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng tăng 1,9%, đạt 71,81 USD/thùng.

Trước đó một ngày, cả hai loại dầu chuẩn đã tăng khoảng 3% sau khi Mỹ thu hồi giấy phép cho phép bán dầu thô của Iran và tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới.

Sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng trước, giá dầu từng giảm mạnh về mức trước xung đột khi thị trường kỳ vọng nguồn cung từ Trung Đông sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, các cuộc không kích mới đã đảo ngược tâm lý này.

Các cuộc tấn công đã làm dấy lên những lo ngại mới về hoạt động của tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố kiểm soát khu vực và yêu cầu tàu thương mại đi sát vùng biển của mình thay vì tuyến gần Oman, trong khi Mỹ khẳng định tuyến hàng hải này phải được duy trì tự do cho mọi quốc gia.

Theo dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần qua. Trước đó, các nhà phân tích do Reuters khảo sát dự báo lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm khoảng 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 3/7.

Video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố cho thấy các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại