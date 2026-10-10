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Ông Trump công khai cảm ơn ông Putin về thỏa thuận cung cấp dầu diesel

Hoàng Vân
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Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã công khai cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin, vì đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi nghĩ các bạn đã nghe về thỏa thuận dầu mỏ với Nga. Đó là một thỏa thuận lớn. Một lượng dầu khổng lồ sẽ được đưa vào đất nước chúng ta. Và thành thật mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Nga Putin.

Chúng ta đang có một lượng dầu khổng lồ được đưa vào đất nước, và đó là dầu diesel, thứ mà chúng ta rất cần. Vì vậy, xin cảm ơn", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 10/10.

Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ, "giá dầu đang giảm mạnh".

Những phát biểu này của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận quan trọng vào ngày 9/10, về việc Nga cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu, nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Thỏa thuận này được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ, nhằm giảm sức ép giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt, bất chấp việc Mỹ trước đó có các chính sách siết chặt trừng phạt dầu khí Nga.

Ngày 9/10, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak xác nhận, Nga sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel sớm hơn dự kiến.

Theo TASS
Sau “Vịnh America”, ông Trump lại muốn đổi tên một thứ quen thuộc: Ai dùng từ cũ "đều là KẺ THÙ!"


Tags

Donald Trump

dầu diesel

thỏa thuận

Nga

Mỹ

putin

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