Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của mình rằng ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân, ngang bằng với các quốc gia khác được cho là có chương trình tương tự.

Ông Trump rất thích thu hút sự chú ý, và những hoạt động trực tuyến thường gây ảnh hưởng lớn đến công chúng.

Không có gì ngạc nhiên khi trong một cuộc thăm dò gần đây của YouGov, 58% người Mỹ không ủng hộ ông Trump, trong khi chỉ có 39% tán thành.

Như thường lệ, tuyên bố hùng hồn của ông Trump đầy khoa trương và thiếu chi tiết cụ thể. Do vậy rất khó để xác định ông thực sự đã nói gì với "Bộ trưởng Chiến tranh" Pete Hegseth, người có thể đơn giản là không hiểu ý nghĩa lời nói của vị Tổng tư lệnh.

"Tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức", ông Trump nhấn mạnh.

Điều ông Trump muốn truyền tải qua bài đăng này đến cộng đồng quốc tế - đến Nga, Trung Quốc hay bất kỳ ai khác cũng không rõ ràng, vì không ai đề cập đến bất kỳ vụ nổ hạt nhân thực tế nào.

Do đó cụm từ "bình đẳng" của ông Trump dường như không ám chỉ đến các vụ nổ hạt nhân mà là một điều gì đó khác. Tuy nhiên nếu nhà lãnh đạo đang nói đến các vụ nổ hạt nhân kinh điển (được coi là đồng nghĩa với thuật ngữ "thử nghiệm hạt nhân"), thì vụ nổ gần đây nhất đã được thực hiện ở Triều Tiên 8 năm trước, chính dưới thời ông Trump.

Cụ thể vào ngày 3 tháng 9 năm 2017, một trận động đất mạnh 6,1 - 6,4 độ richter đã được ghi nhận, theo Bình Nhưỡng, là kết quả của một vụ thử nhiệt hạch thành công.

Ông Trump có thể đã đề cập đến các vụ thử nghiệm tên lửa hoặc dưới ngưỡng tới hạn, nhưng không nói rõ, cho nên chúng ta sẽ phải chờ bài đăng tiếp theo, vì Tổng thống Mỹ thích "kéo dài niềm vui" và "duy trì sự bí ẩn và khó đoán định".

Tổng thống Trump khiến thế giới khó hiểu với tuyên bố về việc nối lại các vụ thử hạt nhân.

Trong các thí nghiệm vật lý tại bãi thử để phát triển và thử nghiệm vũ khí hạt nhân, các vụ nổ được tiến hành trong đó khối lượng năng lượng hạt nhân được giải phóng ít hơn năng lượng nổ của chất nổ hóa học được sử dụng để nén vật liệu hạt nhân.

Nhiều vụ thử dưới tới hạn và các thí nghiệm tương tự khác cũng đang được tiến hành. Tại Mỹ, những bài kiểm tra như vậy được tiến hành ngay cả khi không có chỉ thị nào từ ông Trump trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa. Tuy nhiên tất cả các cường quốc hạt nhân đều đang làm điều này, và đó không phải là bí mật.

Về việc thử nghiệm các phương tiện mang vũ khí với đầu đạn giả được lắp đặt bên trong, Mỹ cũng đang thực hiện điều này, họ đã làm điều đó trước thời ông Trump và sẽ tiếp tục tiến hành, thậm chí mọi quốc gia trong "câu lạc bộ vũ khí hạt nhân" cũng đang làm điều này.

Do đó, có một số giả thuyết về việc bài đăng nói trên của Trump liên quan đến điều gì. Thứ nhất, Mỹ sẽ tiếp tục làm mọi thứ họ đã làm trước đây, nhưng giờ đây ông Trump sẽ chỉ viết bài về điều đó và tự quảng bá về chủ đề "vũ khí hạt nhân".

Thứ hai, Washington sẽ bắt đầu "làm mọi người khó chịu" bằng cách đề cập đến sự sẵn sàng nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân quy mô lớn, tức là tiến hành các vụ nổ thực sự, như họ đã làm trước đây (lần gần đây nhất là vào năm 1992).

Ví dụ, các nhà báo Mỹ sẽ đến Nevada và làm một bộ phim ngắn về sự sẵn sàng của bãi thử, tương tự như bộ phim Nga đã làm về bãi thử Novaya Zemlya. Người Mỹ sẽ bắt chước hành động của những nước khác, nhưng với những chiêu trò tinh vi của riêng họ.

Thứ ba, Mỹ sẽ bắt đầu tiến hành các vụ thử hạt nhân thực sự (kích nổ vũ khí hạt nhân tại bãi thử). Sau đó, tỷ lệ ủng hộ trong giới "diều hâu" sẽ tăng vọt. Nhưng "sự thăng tiến" này sẽ không kéo dài, vì các quốc gia khác cũng sẽ làm điều tương tự, và Washington sẽ phải suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Tuy nhiên đến lúc đó, ông Trump sẽ nghỉ hưu với giải Nobel Hòa bình.

Thứ tư, theo các chuyên gia Tổng thống Trump chẳng nhớ mình đã viết gì, hay viết về điều gì. Ông ta đơn giản là không ngủ được vào ban đêm, nên cứ liên tục khuấy động thế giới. Khi điều này xảy ra, sáng mai thức dậy, báo chí sẽ thấy xôn xao về quan điểm mới của nhà lãnh đạo Mỹ.

Vấn đề là Bộ Năng lượng, một cơ quan khác, chứ không phải Lầu Năm Góc, chịu trách nhiệm về vũ khí hạt nhân, bao gồm cả việc lưu trữ, xử lý và các hoạt động khác.