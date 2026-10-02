Ông Trump căng thẳng với Iran vì vụ Flydubai, Mỹ thêm lực lượng tới Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị tấn công “rất mạnh” nếu liên quan đến vụ cơ phó FlyDubai tìm cách làm rơi máy bay này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/10 cảnh báo Iran sẽ bị tấn công “rất mạnh” nếu Tehran có liên quan đến vụ một cơ phó tìm cách làm rơi máy bay Flydubai chở hơn 180 người. Ông Trump không đưa ra chi tiết về mối liên hệ mà ông cho rằng có thể tồn tại giữa Iran và vụ việc.

“Dựa trên những gì tôi nghe được, tôi cho rằng câu trả lời là có, nhưng chúng tôi đang xử lý vấn đề này ngay lúc này ”, ông Trump nói sau khi được phóng viên hỏi liệu Iran có liên quan hay không. Khi được hỏi liệu Mỹ có trả đũa Iran nếu Tehran đứng sau vụ việc hay không, ông Trump nói Iran sẽ “bị tấn công rất mạnh”.

Trong khi đó, các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu động cơ của cơ phó. Người này bị cáo buộc đã dùng dao đâm cơ trưởng khiến máy bay đột ngột mất độ cao, sau đó các hành khách can thiệp và giúp kiểm soát tình hình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tzvika Manes, một hành khách ngồi ở hàng ghế đầu, chia sẻ với tờ The New York Times rằng ông đang đi cùng vợ và con gái thì chiếc máy bay bắt đầu lao xuống dữ dội. Manes kể lại việc con gái ông đã hét lên: “ Bố ơi, con không muốn chết đâu ”. Chính lúc đó, Manes quyết định hành động. “ Đó là động lực thôi thúc tôi lao vào trong buồng lái ”, Manes nói.

Manes cùng một hành khách khác và một phi công đang trong thời gian nghỉ phép tiến vào buồng lái sau khi cơ trưởng bị thương mở cửa. Họ khống chế được kẻ tấn công, và các thành viên phi hành đoàn vốn là phi công đang trong quá trình đào tạo - hạ cánh máy bay an toàn dù thiếu bộ phận bánh lái đuôi do đã bị bung ra trước đó trong cú mất độ cao.

Một quan chức khu vực được thông báo về cuộc điều tra cho biết, nghi phạm là công dân Oman và đã bị bắt giữ. Ả Rập Xê Út đang phối hợp với Israel, UAE, Mỹ và Oman để xác định động cơ của vụ tấn công. Cơ phó này hiện đã được bàn giao cho UAE. “Tất cả các khả năng, từ khủng bố đến rối loạn tâm thần, đều đang được xem xét. Hiện chưa loại trừ khả năng nào”, vị quan chức nói.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Các quan chức Iran hôm 30/9 cho biết Tehran nhận được phản hồi chính thức của Mỹ đối với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, các quan chức không tiết lộ nội dung phản hồi hoặc liệu Washington có bác bỏ đề xuất hay không.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đang tăng cường lực lượng tại Trung Đông. Khoảng 9.000 binh sĩ đang được triển khai tới khu vực. Trong số đó, Lầu Năm Góc đang điều động hơn 4.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ trên 3 tàu chiến. Lực lượng này bao gồm Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 (13th Marine Expeditionary Unit), với khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ và thủy thủ.

Ông Trump hôm 1/10 nói cuộc chiến của Mỹ với Iran sẽ sớm kết thúc. Ông đồng thời dự đoán giá dầu sẽ giảm.