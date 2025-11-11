Ông trùm thứ 2 của Điền Quân phải tạm đóng cửa kinh doanh, lí do xót xa

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ lý do phải đóng cửa một mô hình kinh doanh giải trí, ca nhạc, văn hóa nghệ thuật của mình là Hội quán Ngôi sao miệt vườn.



Khương Dừa

Anh nói: "Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại Hội quán Ngôi sao miệt vườn, địa điểm giao lưu quen thuộc, thân thương của bà con cô bác với tôi. Nước đang ngập quá. Mỗi tháng đều có con nước rằm và 30 ngập lên. Nước chỉ lên tầm 1 tiếng rồi lại rút nên không sao.

Sở dĩ giờ này tôi còn ở Hội quán vì muốn chia sẻ với bà con cô bác đôi điều. Tôi mở Hội quán Ngôi sao miệt vườn này vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, tới nay đã hoạt động được gần 2 năm.

Tôi cảm ơn tình cảm của bà con cô bác dành cho tôi cũng như Hội quán. Đã có đông đảo bà con cô bác tới đây rồi, cả nhiều ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng, diễn rất xôm tụ.

Ban đầu, Hội quán hoạt động cả ngày, cả tuần. Sau đó giảm nhiệt thì Hội quán chỉ hoạt động buổi chiều. Nhưng khách ngày càng vắng nên tôi phải giảm xuống, chỉ hoạt động chiều cuối tuần là thứ 6, thứ 7, chủ nhật.

Bây giờ, lịch hoạt động vẫn vào chiều cuối tuần. Chiều thứ 6 có ban nhạc chơi acoustic giao lưu khán giả. Chiều thứ 7, chủ nhật tôi làm Lô Tô. Tôi cũng đang làm chương trình Học để đời mùa thứ ba, quay được 6 tập ở đây rồi.

Nhưng thời điểm này Hội quán vắng khách, cộng thêm nhiều lý do khác như mưa bão, triều cường, khán giả đi lại khó khăn. Tôi mời ca sĩ, nghệ sĩ về biểu diễn cũng nhiều rồi, có người mời đến 4, 5 lần nên không còn mới. Tôi chưa tìm được nghệ sĩ mới để mời tới phục vụ khán giả, nên Hội quán chưa có gì hấp dẫn.

Hơn nữa, tụ điểm nào cũng vậy, chỉ mới và hấp dẫn lúc đầu. Một thời gian sau không có gì mới thì khán giả không tới nữa. Đó là xu hướng chung.

Một phần nữa do tôi cũng đi quay suốt, không có thời gian đầu tư, chăm sóc dẫn tới cơ sở vật chất xuống cấp, đồ ăn thức uống trung bình. Nhiều yếu tố khiến Hội quán vắng hơn lúc đầu.

Vì thế, tôi quyết định tạm ngưng Hội quán. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, tôi trụ được 2 năm cũng là đáng để ghi nhận. Thời điểm này, mọi thứ đi xuống quá nên tôi xin thông báo tạm ngưng".