Ông trùm giải trí quyền lực miền Nam rời bỏ TP.HCM sau khi phá sản: Phải đi xin việc

Tùng Ninh
|

Color Man từng là cái tên quyền lực bậc nhất trong ngành giải trí và truyền thông phía Nam.

Ông trùm giải trí quyền lực, làm show quy tụ cả Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương

Color Man (tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền). Ông từng là cái tên quyền lực bậc nhất trong ngành giải trí và truyền thông phía Nam. Xuất thân là một nhà báo, biên tập viên kỳ cựu của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), ông rẽ hướng sang kinh doanh và sáng lập nên Điền Quân Media.

Color Man từng là ông trùm quyền lực showbiz

Dưới sự dẫn dắt của ông, công ty này nhanh chóng vươn lên thành một "đế chế" giải trí, nắm giữ bản quyền và sản xuất hàng loạt gameshow truyền hình ăn khách như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Biệt tài tí hon. Các show của Điền Quân quy tụ cùng lúc những ngôi sao giải trí hàng đầu như Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương.

Bên cạnh vai trò ông trùm đứng sau hậu trường, Color Man còn xây dựng một kênh YouTube cá nhân với hàng triệu lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải video trải nghiệm ẩm thực, đời sống và các chuyến từ thiện.

Sự phủ sóng dày đặc cùng mối quan hệ thân thiết với dàn sao hạng A giúp ông tích lũy được tầm ảnh hưởng lớn và nguồn lực tài chính đáng kể. Tuy nhiên, thời hoàng kim của ông và Điền Quân cũng đi kèm không ít thị phi.

Sau giai đoạn khủng hoảng truyền thông cùng sự thoái trào chung của các gameshow truyền hình thuần túy, cái tên Color Man dần giảm nhiệt và không còn giữ được vị thế độc tôn như trước.

Rời bỏ TP.HCM ra Nha Trang, phải đi xin việc, làm nhân viên

Sau khi Điền Quân phá sản, cuộc sống của Color Man đã bước sang một trang mới đầy thử thách. Từ một ông chủ truyền thông quyền lực, Color Man quay về với con đường kinh doanh thực tế hơn, tập trung vào chuỗi cửa hàng bánh mì và các sản phẩm thực phẩm, nước giải khát. Ông mở rộng thương hiệu bánh mì của mình tại ra Nha Trang, trực tiếp tham gia vào việc tuyển dụng và quảng cáo.

Điều khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên là Color Man đã rời bỏ TP.HCM - nơi từng làm nên đế chế của ông để tới Nha Trang lập nghiệp. Tính tới thời điểm hiện tại, Color Man đã định cư tại Nha Trang được gần 2năm.

Tuy nhiên, con đường này cũng không hề dễ dàng. Ông thừa nhận việc kinh doanh tiệm bánh gặp nhiều khó khăn do còn mới và lượng khách chưa ổn định.

Chính trong bối cảnh gian nan đó, Color Man đã không ngần ngại chia sẻ những video về việc ông đi xin việc làm thêm, thậm chí là vị trí bảo vệ hoặc môi giới bất động sản tại Nha Trang với mức lương khiêm tốn 2 triệu đồng một tháng để kiếm thêm tiền "mua sữa cho con". Những clip này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.

Việc ông trực tiếp tham gia vào các công việc mới, đi xe đạp lên núi tìm hiểu bất động sản, dù khó khăn, nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan, thể hiện một tinh thần bền bỉ và khả năng thích nghi đáng nể.

Color Man đã chứng minh rằng, dù đã ở tuổi gần 60 và trải qua hai lần phá sản, ông vẫn sẵn sàng "làm lính" và bắt đầu lại từ đầu. Ông chia sẻ rằng: "Tôi cũng từng làm chủ rồi phá sản làm lính, rồi lại lên làm chủ nhưng cũng lại phá sản, thì bây giờ làm lính tiếp".

Color Man đi xin việc

Cùng với việc kinh doanh, Color Man vẫn duy trì kênh YouTube cá nhân với gần 2,5 triệu người theo dõi, nơi ông chia sẻ về cuộc sống, công việc mới và những bài học vượt qua thăng trầm.

Ngoài ra, Color Man còn mở rất nhiều mô hình kinh doanh ở Nha Trang bao gồm: tiệm nước mát Sài Gòn, tiệm ăn sáng, tiệm bia đồ nhậu, cửa hàng tạp hóa. Ông tiết lộ rằng mình không bỏ vốn mà có người tài trợ, ông chỉ là người đứng ra vận hành. Đặc biệt, trong hành trình kinh doanh của Color Man luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của bà xã.

Cuộc sống hiện tại của Color Man là một sự pha trộn giữa thực tế kinh doanh khắc nghiệt và nghệ thuật làm truyền thông, nơi ông dùng chính câu chuyện và nghị lực của bản thân để tiếp tục tạo ra giá trị và kết nối với khán giả. Đó là một hình ảnh của sự linh hoạt, chịu đựng và không ngừng tìm kiếm cơ hội mới sau những thất bại lớn.

Tới thời điểm hiện tại, Color Man gần như xa rời, tách biệt hoàn toàn với showbiz, không giao lưu với nghệ sĩ nào. Tuy nhiên, ông vẫn ấp ủ làm lại các chương trình của Điền Quân nếu có cơ hội.

Dù đã ở tuổi U60 nhưng Color Man vẫn tất bật làm việc ngày đêm, khiến ai cũng phải ngạc nhiên và khâm phục.

Ông chia sẻ: "Thực ra với tôi, được làm việc là tôi vui rồi, còn được làm việc là còn vui vì thấy mình còn có ích cho cuộc sống.

Mỗi người một quan điểm khác nhau, một số người sẽ chọn cuộc sống an nhàn, hay còn gọi là an yên. Tôi thì quan niệm về an yên, an nhàn không có trong đầu. Tôi thích phải đầu tắt mặt tối mới vui.

Được cái tôi ngủ rất sâu, có thể nằm xuống ngủ luôn từ 10 giờ tối tới tận 5 giờ sáng dậy tập thể dục rồi chạy ra tiệm làm việc luôn. Tính ra một ngày tôi chỉ có 8 tiếng để ngủ nghỉ, ăn uống và thả lỏng còn lại là làm việc, chạy đi chạy lại.

Trời sinh ai cũng có cái số, chắc cái số tôi như con thoi nên lúc nào cũng phải làm mới chịu được.

Từ lúc tôi còn nhỏ tới tận tuổi này, lúc nào cái chân tôi cũng thích đi, thích làm, không thích ngồi một chỗ. Tới giờ tôi chiêm nghiệm lại mới thấy đó là cái số của mình.

Trong đầu tôi không bao giờ có khái niệm rong chơi, an nhàn, ra ngoài bãi biển nằm thư giãn. Nhiều người thấy như thế là hạnh phúc nhưng tôi ra biển nằm 1 tiếng là chán, không có kiểu nằm bãi biển đọc sách, lim dim".

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

