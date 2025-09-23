Ông trùm BĐS Lý Gia Thành tuyên bố: “Mỗi đứa trẻ sinh trong nhà họ Lý sẽ được tôi mua 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hơn 371 tỷ đồng”, không lạ khi gia tộc toàn tỷ phú

Nhắc đến Lý Gia Thành, người ta nghĩ ngay đến “ông trùm Hong Kong” (Trung Quốc) nắm giữ khối tài sản khổng lồ cùng những thương vụ kinh doanh lừng lẫy. Thế nhưng, điều bất ngờ là trong một cuộc trò chuyện với truyền thông, chính tỷ phú này từng khẳng định: “Ai cũng nói tôi giàu có và sở hữu khối tài sản kếch xù. Nhưng tài sản cá nhân thực sự của tôi nằm ở những hợp đồng bảo hiểm tôi đã mua cho bản thân và gia đình”.

Phát biểu này khiến nhiều người thắc mắc: Tại sao ngay cả một tỷ phú như Lý Gia Thành vẫn coi bảo hiểm là chỗ dựa quan trọng, trong khi khối tài sản của ông tưởng như đã đủ để chống đỡ mọi rủi ro?

Đảm bảo mỗi thế hệ sinh ra đều là tỷ phú

Lý Gia Thành giải thích: “Với mỗi đứa trẻ chào đời trong gia đình họ Lý, tôi sẽ mua cho con, cho cháu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 100 triệu NDT (hơn 371 tỷ đồng). Điều này đảm bảo rằng mọi thế hệ trong gia đình họ Lý đều là tỷ phú ngay từ khi sinh ra. Bảo hiểm nhân thọ chính là cứu cánh cuối cùng cho bản thân và gia đình khi khủng hoảng tài chính xảy đến”.

Không dừng lại ở việc bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ còn là công cụ phân chia tài sản theo ý muốn của người mua bảo hiểm. Nhờ đó, người giàu có thể đảm bảo con cái được nhận một lượng tài sản nhất định vào thời điểm phù hợp, đồng thời ngăn ngừa tình trạng tiêu xài hoang phí.

Ảnh: Internet

Gắn liền với triết lý kinh doanh

Điểm thú vị là triết lý bảo hiểm của Lý Gia Thành cũng nhất quán với tư duy kinh doanh đã giúp ông đứng vững suốt hơn nửa thế kỷ. Bí quyết giàu có của ông được gói gọn trong một câu: “90% thời gian tôi dành để nghĩ về thất bại”.

Trong khi phần lớn mọi người tập trung mơ về thành công, Lý Gia Thành lại thường xuyên hình dung kịch bản xấu nhất. Ông từng nói: “Bước vào thương trường, khó tránh khỏi lúc ướt chân. Doanh nghiệp dù thành công đến đâu cũng có thể gặp mưa gió. Một sơ suất nhỏ có thể khiến bạn mất tất cả. Khi đó, gia đình bạn sẽ sống ra sao?”

Bài học từ những cuộc tranh chấp gia sản

Trong khi Lý Gia Thành có chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự thịnh vượng của gia đình, nhiều gia tộc giàu có ở Trung Quốc lại rơi vào bi kịch vì không có kế hoạch rõ ràng.

Năm 2015, “ông trùm than” Diêm Cát Anh qua đời mà không để lại di chúc. Ngay sau đó, hai “người vợ” cùng 7 người con mở cuộc chiến giành cổ phần, khiến doanh nghiệp lao đao, công nhân kéo băng rôn đòi lương, nhà máy ngừng hoạt động.

Ảnh: Internet

Tương tự, năm 2013, Hách Lâm – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bách Liên, Vân Nam – tử nạn trong vụ rơi máy bay tại Pháp. Sau khi ông qua đời, cha già hơn 90 tuổi và con dâu đã đưa nhau ra tòa để tranh chấp quyền thừa kế số tài sản ước tính 20 tỷ NDT.

Những vụ việc này cho thấy, nếu không có kế hoạch tài chính và phân bổ tài sản hợp lý, khối tài sản khổng lồ có thể nhanh chóng biến thành gánh nặng, thậm chí đẩy doanh nghiệp và gia tộc vào khủng hoảng.

Lý Gia Thành đã nhìn thấu được điều này. Ông cho rằng giá trị của bảo hiểm không chỉ nằm ở sự an tâm, mà còn là một triết lý quản trị tài sản bền vững. Một hợp đồng bảo hiểm lớn có thể nằm yên suốt đời, nhưng vào thời khắc quan trọng, nó có thể cứu một công ty, thậm chí cả một gia tộc. Bởi vậy, với ông trùm Hong Kong, bảo hiểm chính là phần “tài sản thật sự” – vững chắc hơn số tài sản ròng được công bố trên bảng xếp hạng người giàu.

(Theo Sohu)