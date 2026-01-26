Ông Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất thương trường, gặp Đại sứ Hàn Quốc

Thông tin từ FLC, Tập đoàn này và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.



Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 95 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng du lịch, hàng không và dịch vụ của Việt Nam.



Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Choi Youngsam bày tỏ vinh dự khi đón tiếp Tập đoàn FLC là đoàn doanh nghiệp đầu tiên đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc nhân dịp năm mới. Đại sứ đánh giá cao vai trò và định hướng phát triển đa lĩnh vực của Tập đoàn FLC, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt – Hàn đi vào chiều sâu, thông qua các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và giao lưu kinh tế – du lịch.



Lãnh đạo FLC cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm vị thế thượng phong với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.



Dự kiến tháng 4/2026, FLC sẽ tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc, tiếp nối thành công của chương trình năm 2017 với sự tham gia của hơn 400 nhà đầu tư, đơn vị lữ hành, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.﻿

Thời gian gần đây, Tập đoàn FLC xuất hiện nhiều diễn biến mới đáng chú ý kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết quay lại hoạt động kinh doanh sau thời gian chấp hành án.



Theo đó, FLC đã công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, qua đó nâng tổng vốn lên gần 8.600 tỷ đồng. Không chỉ công ty mẹ, CTCP Xây dựng FLC Faros cũng điều chỉnh vốn điều lệ tăng từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng.



Ở góc độ kết quả kinh doanh, FLC cho biết mảng bất động sản trong năm 2025 dự kiến ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 635 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 123 tỷ đồng của năm trước.

Một số dự án FLC đang “hồi sinh” hoặc tái khởi động đáng chú ý như: Hausman Premium Residences (Hà Nội); Khu đô thị Hoàng Long (Thanh Hóa); Sân golf Đak Đoa (Gia Lai); FLC Hilltop Gia Lai;

FLC Tropical City Hạ Long – GreenLife Apartment (Quảng Ninh),...

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FLC đã chính thức giao dịch phiên cuối cùng trên UPCoM vào ngày 30-12-2025 theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Không dừng lại ở đó, nhiều mã cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái FLC cũng bị hủy đăng ký giao dịch, gồm GAB, KLF và HAI.