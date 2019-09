Ông Tập Cận Bình làm Lãnh tụ nhân dân: Trung Quốc ra quyết định bước ngoặt giữa "muôn trùng vây"?

Trung Quốc bị bủa vây giữa hàng loạt vấn đề

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã leo thang gay gắt trở lại từ tháng 8. Khoảng 110 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ - gồm hàng may mặc, giày dép,... - đã bị áp thuế 15% từ ngày 1/9. Mức thuế này sẽ bị áp lên các sản phẩm như điện thoại , máy tính,... từ ngày 1/10. Sau ngày 15/12, 550 tỉ USD giá trị hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ sẽ chịu thuế suất 15-30%.

Sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế quan mới, Bắc Kinh cũng trả đũa với bằng cách áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1/9 và 15/12, đồng thời làm giảm giá trị đồng nhân dân tệ nhằm giải tỏa sức ép thuế quan.



Trong khi đó, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp Trưởng đặc khu Carrie Lam thông báo hồi tuần trước rằng bà chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi - đáp ứng 1 trong 5 yêu sách mà người biểu tình đưa ra.

Các vụ đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát tiếp tục diễn ra vào cuối tuần qua. Hàng chục nghìn người biểu tình đã kéo đến Lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông để yêu cầu chính quyền ông Trump "hỗ trợ" và kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông. Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông đều lên tiếng phản đối "sự can thiệp từ bên ngoài" vào tình hình đặc khu này.

Vấn đề Đài Loan cũng nóng lên khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/8 duyệt hợp đồng bán 66 tiêm kích F-16V, 75 động cơ cùng trang thiết bị trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan, hai ngày sau khi ông Trump phê chuẩn thương vụ này. Bắc Kinh chỉ trích cho biết thương vụ là vi phạm trắng trợn "chính sách một Trung Quốc", làm suy yếu chủ quyền và các lợi ích an ninh của nước này.

Trong vấn đề biển Đông, Trung Quốc cũng vấp phải phản ứng cứng rắn từ cộng đồng quốc tế bởi những hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng Mỹ hồi cuối tháng 8 lần lượt ra thông cáo lên án các hành động "cưỡng ép" của Trung Quốc trên biển Đông - bao gồm hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam và cản trở hoạt động khai thác dầu khí hợp pháp, lâu đời của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế.

Nhóm E3 - gồm Đức, Pháp và Anh - bày tỏ quan ngại về tình hình biển Đông và khả năng diễn biến làm mất an ninh và ổn định trong khu vực. Nhóm này kêu gọi tất cả các quốc gia ven biển Đông "có hành động và giải pháp làm giảm căng thẳng và đóng góp vào duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn trong khu vực - bao gồm quyền của các nước ven biển trong vùng nước của mình cũng như quyền tự do lưu thông hàng hải, hàng không trên biển Đông".



Vào ngày 28/8 (giờ địa phương), Liên minh châu Âu (EU) cũng ra thông cáo nêu quan điểm chỉ trích những hành động đơn phương thời gian qua tại biển Đông "làm căng thẳng leo thang và làm suy hại tới môi trường an ninh hàng hải, là mối đe dọa nghiêm trọng tới phát triển kinh tế hòa bình tại khu vực".