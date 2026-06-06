Cư dân thành phố St. Petersburg được yêu cầu không rời khỏi nhà sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái "quy mô lớn" của Ukraine.

Ngày 6/6, Thống đốc thành phố St. Petersburg Alexander Beglov khuyên người dân không nên ra ngoài và cảnh báo về khả năng gián đoạn dịch vụ internet di động. Trong khi đó, Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko xác nhận có 141 máy bay không người lái (UAV) bị bắn hạ.

Tương tự, Bộ Quốc phòng Nga thông tin hệ thống phòng không của họ bắn hạ 376 máy bay không người lái của Ukraine, bao gồm hơn 140 UAV trên bầu trời tỉnh Leningrad. Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin tuyên bố rằng ít nhất 12 UAV bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô của Nga.

Nga và Ukraine đáp trả lẫn nhau bằng các cuộc tấn công trên thực địa. (Ảnh: AP)

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố: “Đêm qua, máy bay không người lái của chúng ta bay quãng đường khoảng 1.000 km đến St. Petersburg - nơi có kho vũ khí của hải quân địch và một căn cứ ở Kronstadt”.

Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong sau đòn oanh tạc của Ukraine.

Cuộc tập kích diễn ra ngay sau khi Tổng thống Putin cho biết ông chưa thấy lý do để tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Zelensky, dù nhà lãnh đạo Ukraine vừa công khai gửi thư đề xuất hai bên đối thoại nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài sang năm thứ 5.

"Tôi không thấy mục đích của cuộc gặp này. Mục đích duy nhất chỉ là để phía Ukraine ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang Nga. Nhưng chúng ta cần các thỏa thuận, không phải trong 6 tháng, không phải trong 3 tháng, mà là lâu dài. Hãy để các chuyên gia bắt tay vào việc và đưa ra một số giải pháp. Sau đó, chúng ta có thể gặp nhau”, ông Putin nhấn mạnh.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ngày 5/6, ông Putin cho rằng bức thư của ông Zelensky không thể hiện thiện chí thực sự cho một cuộc đàm phán.

“Trong thư có những đoạn mang giọng điệu khá gay gắt. Đó là cách để chuẩn bị cho một cuộc gặp hay là cách để tránh một cuộc gặp? Theo tôi là vế thứ hai”, ông Putin nói.

Đáp lại phát biểu của nhà lãnh đạo Nga, ông Zelensky cho rằng phản ứng của Tổng thống Putin cho thấy Điện Kremlin chưa thực sự muốn kết thúc cuộc xung đột. Hiện tại, Ukraine chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công vào thành phố St. Petersburg.