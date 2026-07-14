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Ông Putin thị sát mô hình tổ hợp Pantsir-S

Hải Yến
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Tổng thống Nga Putin đã tham quan mô hình tổ hợp Pantsir-S và nhiều thiết bị mới phục vụ quân đội tại diễn đàn

Tổng thống Putin thị sát công nghệ tổ hợp Pantsir - S tại diễn đàn quân sự 2026 - Ảnh 1.

Trong chuyến thăm triển lãm thuộc diễn đàn của Mặt trận Nhân dân Nga mang tên "Tất cả vì Chiến thắng!" ngày 13/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát mô hình tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S.

Tại diễn đàn, ông Putin tham quan khu trưng bày các công nghệ và thiết bị mới do Câu lạc bộ Kulibin phát triển nhằm phục vụ các quân nhân Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Một trong những sản phẩm được giới thiệu là mô hình tổ hợp Pantsir-S, được sử dụng để tạo các trận địa phòng không giả kết hợp với thiết bị mô phỏng mục tiêu radar.

Theo các đơn vị phát triển, thiết kế có thể tháo lắp của mô hình giúp việc vận chuyển và triển khai trở nên thuận tiện hơn.

Cũng trong ngày 13/7, ông Putin được giới thiệu một xe cứu thương đang hoạt động tại tỉnh Kursk, được trang bị áo giáp chống đạn và chăn bọc giáp chuyên dụng.

Trong quá trình tham quan triển lãm, Tổng thống Nga đã trao đổi với nữ nhân viên y tế Yulia Shabalina, người đang làm việc tại Kursk.

Bà Shabalina cho biết trong thời gian khu vực biên giới bị lực lượng Ukraine tiến công, các cuộc tấn công đã nhằm vào dân thường, trong đó có phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Theo IZ
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Tags

Nga

Pantsir-S

tổng thống putin

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