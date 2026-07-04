Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin gửi thư chúc mừng và có lời nhắn nhủ tới người đồng cấp Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Khi gửi thư chúc mừng Tổng thống Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ, ông Putin cho rằng Nga và Mỹ đang cùng gánh vác "trách nhiệm đặc biệt" trong việc duy trì an ninh toàn cầu.

Trong bức thư được Điện Kremlin công bố 4/7, ông Putin chúc Tổng thống Trump cùng gia đình "sức khỏe, hạnh phúc và thành công", đồng thời chúc người dân Mỹ "hạnh phúc và thịnh vượng".

Nhà lãnh đạo Nga cũng mô tả việc ký Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ là "một dấu mốc quan trọng trong lịch sử thế giới".

Ông Putin nhấn mạnh lịch sử gắn kết giữa hai nước cũng như trách nhiệm đặc biệt của Nga và Mỹ với tư cách là 2 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Thông điệp của ông Putin nêu rõ: "Chúng ta từng là đồng minh trong 2 cuộc chiến tranh thế giới, cùng giải phóng nhân loại khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát xít, sau đó đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho trật tự thế giới hiện đại. Ngày nay, Nga và Mỹ, với tư cách là 2 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo đảm an ninh và ổn định toàn cầu".

Tổng thống Nga cũng nhắc lại việc Nga từng ủng hộ các thuộc địa Bắc Mỹ trong cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi Anh cách đây 250 năm.

Trong Chiến tranh giành độc lập của Mỹ, Nữ hoàng Catherine Đại đế đã từ chối đề nghị của Anh về việc điều quân Nga tham chiến chống lại các thuộc địa Bắc Mỹ.

Sau đó, bà thành lập Liên minh Trung lập Vũ trang nhằm thách thức lệnh phong tỏa trên biển của Anh, động thái được xem là có lợi cho phía các thuộc địa Mỹ.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái, Nga và Mỹ đã nối lại các cuộc tiếp xúc cấp cao sau nhiều năm quan hệ căng thẳng.

2 nhà lãnh đạo đã gặp trực tiếp vào tháng 8 năm ngoái và nhiều lần điện đàm để trao đổi về xung đột Ukraine, tình hình Trung Đông cũng như quan hệ song phương.

Tuy nhiên, một số vấn đề còn tồn đọng, gồm các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine và tranh chấp về tài sản ngoại giao, đến nay vẫn chưa được giải quyết.