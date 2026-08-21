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Ông Putin: Nga không được mất lợi thế trong cuộc đua ở lĩnh vực hạt nhân

Hải Yến
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Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực hạt nhân rất gay gắt, yêu cầu Nga củng cố vị thế.

Tổng thống Vladimir Putin.

Nga cần củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ hạt nhân, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu trong ngành này đang ở mức rất cao - Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 20/8.

“Cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân trên thế giới rất cao, và chúng ta cần củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực này, không ngừng nâng cao mức độ an toàn của các cơ sở phát điện hạt nhân, tăng hiệu quả kinh tế trong hoạt động của chúng”, ông Putin nói tại cuộc họp về năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Nga nhấn mạnh nước này cũng đang dẫn đầu thế giới về đào tạo nhân lực. Tuy nhiên, để duy trì vị thế, Nga cần đặc biệt chú trọng vấn đề nhân sự và phát triển công nghệ.

Trước đó cùng ngày, ông Putin gọi ngành công nghiệp hạt nhân là một trong những ngành then chốt của Nga khi gửi lời chúc mừng các nhân viên và cựu nhân viên nhân ngày lễ nghề nghiệp.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình hạt nhân, bên cạnh các nhiệm vụ quốc phòng, nước này đã đặc biệt chú trọng sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông và những lĩnh vực khác.

Ngày 9/5, Giám đốc điều hành Rosatom Alexei Likhachev cho biết Nga sẽ tiếp tục phát triển các dự án hạt nhân hiện có và đề xuất những dự án mới tại các quốc gia châu Âu, trong đó có Hungary, Slovakia và Bulgaria.

Ông nhấn mạnh công việc tại công trường Nhà máy điện hạt nhân Paks-2 của Hungary đang được triển khai tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng quá trình này sẽ được đẩy nhanh cùng chính phủ mới của Hungary.

Theo IZ
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