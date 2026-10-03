Ông Phan Quốc Đình SN 1978 chuyển khoản 400 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Khanh ở Phú Thọ: Công an rà soát giao dịch

Sau gần 3 tháng xác minh và vận động, Công an xã Yên Lạc đã liên hệ được với người phụ nữ đang ở Trung Quốc, vận động người này về Việt Nam để trả lại 400 triệu đồng chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, sau gần 3 tháng xác minh, liên hệ và tuyên truyền, vận động, Công an xã Yên Lạc đã hỗ trợ một công dân đang sinh sống, làm việc tại Trung Quốc trở về Việt Nam để trao trả 400 triệu đồng nhận chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 26/6/2026, Công an xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của ông Phan Quốc Đình (SN 1978, trú tại xóm Yên Phú, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về việc chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên chị Nguyễn Thị Khanh (SN 1985, trú tại thôn Dịch Đồng, xã Yên Lạc).

Công an xã Yên Lạc hỗ trợ trao trả 400 triệu đồng chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo trình báo, vụ việc xảy ra ngày 19/6/2026 trong quá trình ông Đình thực hiện giao dịch tài chính. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, ông Đình đã đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản để nhận lại số tiền.

Tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Công an xã Yên Thành, Công an xã Yên Lạc tiến hành rà soát, xác minh thông tin chủ tài khoản và nơi cư trú. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định chị Khanh hiện đang sinh sống, làm việc tại Trung Quốc.

Do chị Khanh không có mặt tại địa phương, Công an xã Yên Lạc phối hợp với gia đình để liên hệ, thông tin về vụ việc, đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan và vận động chị Khanh phối hợp giải quyết.

Sau nhiều lần trao đổi, chị Khanh đã sắp xếp công việc, từ Trung Quốc trở về Việt Nam để làm việc với cơ quan Công an.

Ngày 21/9/2026, chị Khanh trực tiếp đến trụ sở Công an xã Yên Lạc và tự nguyện trao trả toàn bộ 400 triệu đồng để cơ quan Công an thực hiện các thủ tục bàn giao cho người chuyển nhầm.

Do ông Đình đang chăm sóc bố bị bệnh nặng, không có điều kiện trực tiếp đến Yên Lạc nhận lại tiền, ngày 30/9/2026, Công an xã Yên Lạc đã thực hiện chuyển khoản 400 triệu đồng cho ông.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, ông Đình đã gửi thư cảm ơn Công an xã Yên Lạc, ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Công an trong quá trình xác minh, liên hệ và giải quyết vụ việc.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ