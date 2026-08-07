Ông Phạm Nhật Vượng xây công viên câu cá rừng ngập mặn 660 ha rộng gấp 3 lần ở Singapore

Rừng ngập mặn hiện nay đang được nhiều quốc gia coi là tài sản sinh thái quan trọng. Tại Việt Nam, một công viên rừng ngập mặn quy mô khoảng 800 ha đang được quy hoạch trong đại đô thị Hạ Long Xanh, Quảng Ninh.

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh của Vingroup có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 18 tỷ USD, quy mô hơn 4.119 ha. Dự án trải trên địa bàn phường Tuần Châu và phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Trong hệ sinh thái của dự án, Wonder Mangrove được giới thiệu là công viên câu cá rừng ngập mặn với diện tích khoảng 660ha.

Nếu được triển khai theo quy hoạch, quy mô này sẽ đưa Wonder Mangrove vào nhóm những khu vực rừng ngập mặn có diện tích lớn nhất thế giới, đặc biệt nếu xét trong phạm vi các công viên, khu bảo tồn nằm gắn với một khu đô thị.

Sundarbans - "vương quốc" rừng ngập mặn lớn nhất thế giới

Rừng ngập mặn Sundarbans với diện tích 140.000 ha nằm trên vùng đồng bằng châu thổ của các con sông Hằng (Ganges), Brahmaputra và Meghna thuộc Vịnh Bengal. Khu vực này tiếp giáp với Di sản Thế giới Sundarbans của Ấn Độ (được công nhận vào năm 1987).

Nơi đây nổi bật với mạng lưới chằng chịt các luồng lạch chịu ảnh hưởng của thủy triều, những bãi bùn và các hòn đảo nhỏ phủ đầy rừng ngập mặn chịu mặn, đồng thời là minh chứng tuyệt vời cho các quá trình sinh thái đang diễn ra. Khu vực này còn nổi tiếng với hệ động vật phong phú, bao gồm 260 loài chim, hổ Bengal cùng các loài đang bị đe dọa khác như cá sấu cửa sông và trăn Ấn Độ.

Theo UNESCO, toàn bộ khu vực Sundarbans có diện tích khoảng 10.000 km², tương đương 1 triệu ha, gồm cả đất và mặt nước. Đây là khu rừng ngập mặn liên tục lớn nhất thế giới, với mạng lưới sông, lạch thủy triều, bãi bồi và các đảo đan xen.

Hệ sinh thái này cũng nổi tiếng bởi mức độ đa dạng sinh học đặc biệt. Sundarbans là nơi sinh sống của hổ Bengal cùng nhiều loài chim, bò sát, động vật thủy sinh và các loài đang bị đe dọa.

Khác với một công viên được thiết kế chủ yếu để phục vụ vui chơi, Sundarbans về bản chất là một hệ sinh thái tự nhiên rộng lớn, nơi bảo tồn và duy trì các quá trình sinh thái là mục tiêu cốt lõi.

Everglades - nơi có hệ sinh thái ngập mặn lớn nhất Tây bán cầu

Vườn Quốc gia Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới lớn nhất trên lục địa Bắc Mỹ.

Vườn quốc gia Everglades, với diện tích 610.670 ha , trong đó 567.000 ha được ghi nhận là Di sản Thế giới (vườn quốc gia này đã được mở rộng thêm), nằm ở trung tâm của một quần thể các khu vực được bảo vệ của liên bang và tiểu bang (Florida).

Everglades không chỉ có rừng ngập mặn mà là một tổ hợp sinh thái rộng lớn gồm vùng nước ngọt, nước lợ, vịnh nông, vùng ven biển, đồng cỏ sawgrass và các sinh cảnh nhiệt đới. Sự giao thoa giữa các hệ sinh thái tạo nên môi trường sống cho nhiều loài chim, bò sát và động vật có vú.

Điểm đáng chú ý của Everglades là mô hình bảo tồn gắn với du lịch thiên nhiên. Du khách có thể tiếp cận hệ sinh thái thông qua các tuyến tham quan, quan sát động vật hoang dã và khám phá vùng đất ngập nước.



Sungei Buloh Wetland Reserve của Singapore

Sungei Buloh Wetland Reserve của Singapore là ví dụ đáng chú ý về cách một đô thị hiện đại bảo tồn và khai thác giá trị của vùng đất ngập nước.

Khu bảo tồn Đất ngập nước Sungei Buloh ban đầu được mở cửa dưới hình thức Công viên Tự nhiên vào năm 1993. Đến năm 2002, khu vực rộng 130 ha đã chính thức được công nhận là Khu bảo tồn Thiên nhiên. Công viên sau đó được đổi tên thành Khu bảo tồn Đất ngập nước Sungei Buloh.



Năm 2003, khu bảo tồn được công nhận là Công viên Di sản ASEAN đầu tiên của Singapore.

Kể từ đó, Sungei Buloh đã mở rộng quy mô lên 202 ha , bao gồm các khu rừng ngập mặn, bãi bùn, ao hồ và rừng cây, tạo nên một nơi trú ngụ rộng lớn hơn cho các loài động thực vật sinh sống tại đây. Khu vực mở rộng này – được khánh thành vào năm 2014 – bao gồm Trung tâm Du khách cùng các lối đi mới để du khách có thể tham quan và trải nghiệm.



Mai Po - "trạm dừng" của hàng chục nghìn chim di cư

Tại Hong Kong, Mai Po và Inner Deep Bay là một ví dụ khác về giá trị của vùng đất ngập nước ngay cạnh một đô thị lớn.

Khu vực Mai Po - Inner Deep Bay được công nhận là khu Ramsar từ năm 1995, với khoảng 1.500 ha đất ngập nước . Đây là một điểm dừng quan trọng trên tuyến di cư chim Đông Á - Australasia và là nơi cư trú của hơn 160 loài chim nước di cư và bản địa.

Khác với một điểm vui chơi đại chúng, Mai Po được quản lý theo hướng bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu và giáo dục môi trường. Hệ thống theo dõi sinh thái dài hạn được triển khai để giám sát điều kiện của các vùng đất ngập nước và quần thể sinh vật.

Wonder Mangrove sẽ đứng ở đâu?

Nếu lấy quy mô khoảng 660 ha theo thông tin giới thiệu dự án, Wonder Mangrove lớn gấp hơn 3 lần Sungei Buloh hiện nay, tuy nhiên chỉ bằng hơn một nửa diện tích khu Ramsar Mai Po - Inner Deep Bay.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh Sundarbans hay Everglades thì sự khác biệt về bản chất là rất lớn. Sundarbans có quy mô khoảng 1 triệu ha, trong khi Everglades là một vườn quốc gia rộng lớn với hệ sinh thái đa dạng, trong đó có rừng ngập mặn lớn nhất Tây bán cầu.

Điểm đáng chú ý của Wonder Mangrove nằm ở mô hình: một khu vực rừng ngập mặn quy mô hàng trăm ha được quy hoạch nằm trong một đại đô thị rộng lớn.

Theo thông tin giới thiệu, Wonder Mangrove được định hướng phát triển theo mô hình công viên câu cá, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên với các hoạt động sinh thái.

Nếu Wonder Mangrove được triển khai đúng theo quy hoạch, Quảng Ninh sẽ có thêm một mô hình đặc biệt: rừng ngập mặn không nằm tách biệt khỏi đô thị mà trở thành một trong những cấu phần chính của một đại đô thị ven biển. Khi đó, giá trị của công viên này không chỉ nằm ở con số diện tích, mà còn ở cách một hệ sinh thái tự nhiên được tích hợp vào không gian sống, du lịch và giải trí quy mô lớn.