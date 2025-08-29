Ông Phạm Nhật Vượng vừa đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất Việt Nam: Tổng cộng gần 1.200 cổng sạc, toạ lạc ở công trình top 10 thế giới

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-Green vừa phát đi thông báo chính thức đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).



Đây được xem là hành động thiết thực nhằm phục vụ hàng vạn người dân đến tham quan Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (từ 28/8 - 5/9), mở màn cho hàng ngàn sự kiện đại quy mô sẽ diễn ra trong tương lai.

Trạm sạc xe điện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam có gần 1.200 cổng sạc, gồm 194 cổng sạc ô tô và 1.000 cổng sạc xe máy điện.

Trong đó, đa số cổng sạc ô tô là sạc nhanh với 80 súng sạc 60 kW, 36 súng sạc 120 kW và 6 súng sạc siêu nhanh 300 kW. Bên cạnh 122 súng sạc nhanh, trạm cũng trang bị 72 súng sạc 20 kW để đáp ứng nhu cầu sạc đa dạng của người dân.

Đối với xe máy điện, bên cạnh gần 1.000 cổng sạc chuyên dụng, V-Green còn tích hợp hơn 70 ổ cắm sạc xe máy điện trên các trụ sạc ô tô, mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu cho khách tham quan triển lãm ở quy mô lớn, V-Green còn chủ động lắp thêm 24 trụ sạc ô tô 60 kW (tương ứng với 48 súng sạc), phục vụ cư dân và khách đến khu đô thị Vinhomes Global Gate liền kề, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh tại phía đông Hà Nội.

V-Green là công ty thành viên thuộc hệ sinh thái VinFast, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện trên toàn quốc. Tính đến nay, V-Green đã xây dựng hơn 200.000 cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh, thành phố, từ trung tâm thương mại, bãi đỗ xe cho đến khu dân cư. Hệ thống này được coi là mạng lưới sạc xe điện lớn nhất Việt Nam, đồng thời đang tiếp tục mở rộng ra khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Trung tâm Triển lãm Quốc gia Vịệt Nam – nơi toạ lạc trạm sạc lớn nhất Việt Nam của V-Green, vừa được khánh thành tại Hà Nội, trở thành công trình quy mô nhất trong lĩnh vực triển lãm tại khu vực Đông Nam Á. Với diện tích sàn lên tới gần 90 ha và kiến trúc hiện đại, công trình này được xếp trong top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Nơi đây được thiết kế đa năng, có khả năng tổ chức đồng thời các sự kiện thương mại, hội nghị quốc tế và biểu diễn văn hóa – nghệ thuật.



