Lexus NX 2026 ra mắt: Giá quy đổi từ gần 1,2 tỷ đồng, bản tiết kiệm nhất chỉ ‘ăn’ 5,9L/100km, cạnh tranh GLC, X3

Lexus vừa chính thức giới thiệu phiên bản NX 2026 tại thị trường Mỹ. Dù không có thay đổi về thiết kế ngoại thất hay nội thất, mẫu crossover hạng sang cỡ nhỏ vẫn tạo nhiều chú ý nhờ loạt điều chỉnh trong danh mục sản phẩm. Đáng kể nhất là việc bản tiêu chuẩn NX 250 bị khai tử, khiến giá khởi điểm tăng gần 3.210 USD so với trước.

Lexus NX mới ra mắt tại thị trường Mỹ. Ảnh:Lexus

Ngoài việc bỏ bản tiêu chuẩn, NX 2026 còn mở rộng tùy chọn ở các bản hybrid. Với NX 350h – vốn trước đây chỉ đi kèm hệ dẫn động 4 bánh – nay có thêm bản dẫn động cầu trước, giúp mức giá khởi điểm “mềm” hơn, chỉ từ 45.470 USD (quy đổi gần 1,2 tỷ đồng, rẻ nhất trong chuỗi sản phẩm Lexus NX mới).

Cấu hình này sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 240 mã lực. Khả năng tăng tốc 0-96 km/h mất 8,2 giây, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu đạt 40 mpg (khoảng 5,9 lít/100 km), tiết kiệm hơn đáng kể so với bản AWD. Với mức chênh lệch 1.550 USD, NX 350h FWD hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng coi trọng tính kinh tế. Ngoài ra, dòng hybrid còn được bổ sung thêm gói F Sport Handling cùng màu sơn mới Infrared, tăng thêm sự cá tính.

Kế đến, Lexus NX 350 trở thành phiên bản rẻ thứ 2 với giá 46.120 USD đã bao gồm phí vận chuyển. Xe trang bị động cơ 2.4L tăng áp 4 xy-lanh, công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Với cấu hình này, NX 350 có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 6,6 giây, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 9,8 lít/100 km.

Xe không thay đổi nhiều về ngoại thất. Ảnh:Lexus

Ở phân khúc cao hơn, phiên bản plug-in hybrid NX 450h+ cũng nhận được nâng cấp quan trọng. Lexus đã giới thiệu thêm bản Premium với giá bán 59.105 USD, rẻ hơn gần 3.930 USD so với bản Luxury. Đây là bước đi giúp NX 450h+ dễ tiếp cận hơn, trong khi khách hàng vẫn được hưởng loạt tiện nghi cao cấp: ghế trước sưởi và làm mát, vô-lăng bọc da chỉnh điện có sưởi, gương chiếu hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh 10 loa và màn hình cảm ứng 14 inch. Đi kèm với đó, Lexus cũng trang bị sẵn bộ dây sạc kép cho toàn bộ NX 450h+, hỗ trợ cả chuẩn sạc Level 1 và Level 2, mang lại sự tiện lợi hơn cho người dùng.

Nội thất xe không có nhiều sự thay đổi. Ảnh: Lexus

Với những thay đổi kể trên, Lexus NX 2026 cho thấy định hướng rõ ràng của hãng: đẩy giá khởi điểm lên cao hơn để nâng vị thế thương hiệu, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn ở các phiên bản hybrid và plug-in hybrid nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Lexus NX mới sẽ cải thiện về vận hành. Ảnh: Lexus

Tuy vậy, việc loại bỏ NX 250 – vốn là phiên bản dễ tiếp cận nhất – chắc chắn sẽ khiến nhiều khách hàng cân nhắc. Trong bối cảnh phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ đang cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ như BMW X3, Mercedes-Benz GLC hay Audi Q5, mức giá khởi điểm cao hơn có thể là trở ngại cho Lexus. Bù lại, những khách hàng sẵn sàng chi thêm sẽ nhận được một mẫu xe với nhiều tùy chọn hiện đại hơn, trải nghiệm vận hành đa dạng hơn và hình ảnh thương hiệu cao cấp hơn.