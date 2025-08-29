Yamaha sắp ra mắt xe máy điện mới

Mới đây, Yamaha Đài Loan đã xác nhận rằng hãng sắp ra mắt mẫu xe máy điện CUXiE hoàn toàn mới vào ngày 4/9. Đây được cho là dòng xe máy điện kế thừa danh tiếng của dòng xe CUXi huyền thoại của hãng và được người yêu xe gọi là "CUXi phiên bản điện".

Thông báo về mẫu xe điện mới của Yamaha

Dòng xe Yamaha CUXi lần đầu ra mắt vào năm 2006, ban đầu với động cơ 100cc (nâng cấp lên 115cc vào năm 2014), nổi bật với các đặc điểm như nhỏ gọn, linh hoạt, dễ điều khiển và chiều cao yên thấp. Kết hợp với các phong cách thời trang như bohemia, biển cả, mẫu xe này đã chiếm được cảm tình của đông đảo người tiêu dùng.

Trên trang Facebook chính thức, Yamaha đã hé lộ về CUXiE đi kèm hình ảnh một cụm đèn pha vuông vức bo tròn, thông báo về sự kiện ra mắt sắp tới. Hãng cũng cho biết sẽ công bố thêm thông tin vào ngày 1/9.

Ngoại hình của xe máy điện CUXiE được cho là khá tương đồng với mẫu Gogoro EZZY được ưa chuộng tại thị trường này

Trước đó, giới truyền thông cho biết Yamaha đã đăng ký hai phiên bản xe máy điện CUXiE tại thị trường này. Cả hai đều có công suất tối đa 3 mã lực, với quãng đường di chuyển thuần điện là 39 km và 83 km. Xe có thông số động cơ và quãng đường di chuyển tương tự như Gogoro EZZY, thuộc phân khúc xe điện phổ thông (tương đương xe 50cc, không yêu cầu bằng lái).

Dữ liệu cũng cho thấy, dù có cùng công suất, CUXiE nặng hơn EZZY khoảng 6-7 kg, điều này có thể giải thích sự chênh lệch nhỏ về quãng đường di chuyển. Với sự nhỏ gọn và linh hoạt, CUXiE được kỳ vọng sẽ nhắm đến thị trường người dùng cần xe đi lại hàng ngày và các khách hàng nữ.

Nằm ở phân khúc phổ thông nên mức giá của xe máy điện Yamaha CUXiE cũng sẽ khá dễ tiếp cận.



