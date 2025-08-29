‘Xe giá rẻ’ Kia Syros lộ bản điện trên đường, về Việt Nam khi xe xăng bị hạn chế thì ‘hết nước chấm’

Sau khi tập trung vào phân khúc xe điện cao cấp với EV6 và EV9, Kia đang dần hướng sự chú ý sang mảng xe điện đại chúng, đặc biệt tại thị trường Ấn Độ. Hãng đã giới thiệu Carens Clavis EV, và cái tên tiếp theo chuẩn bị ra mắt là Kia Syros EV - mẫu xe vừa được bắt gặp chạy thử tại một trạm sạc ở quốc gia này.

Kia Syros với lớp ngụy trang kín được bắt gặp đi cắm sạc. Ảnh: Rushlane

Ngoại thất gần như giữ nguyên

So với phiên bản động cơ đốt trong, Syros EV gần như không có nhiều thay đổi về thiết kế tổng thể. Nguyên mẫu thử nghiệm được che chắn kỹ phần đầu, đuôi xe và khu vực dưới cửa sổ. Các chi tiết có thể thấy rõ như trụ xe, gương chiếu hậu ngoài và giá nóc vẫn giống với bản xăng. Anten vây cá cũng xuất hiện trên bản thử nghiệm.

Kia Syros EV trước đó từng xuất hiện tại Hàn Quốc. Ảnh: Autospy

Điểm khác biệt nằm ở những chi tiết đặc thù cho xe điện, như lưới tản nhiệt đóng kín và cổng sạc. Trước đó, nguyên mẫu chạy thử tại Hàn Quốc được phát hiện có cổng sạc đặt bên hông trái. Hệ thống đèn trước và sau có thiết kế tương tự bản xăng, có thể chỉ tinh chỉnh nhẹ về chi tiết. Bản thử nghiệm cũng dùng mâm hợp kim quen thuộc, nhưng khác biệt ở cùm phanh sơn xanh lá - dấu hiệu cho thấy nền tảng điện hóa.

Ảnh dựng đồ họa AI Kia Syros phiên bản điện với mặt lưới tản nhiệt kín.

Kích thước Syros bản điện dự kiến giữ nguyên như bản xăng: dài 3.995 mm, rộng 1.805 mm, cao 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm. Syros EV có thể sẽ có thêm màu sơn riêng, ngoài 8 màu đơn sắc đã có trên bản động cơ xăng.

Pin, hiệu năng và phạm vi hoạt động

Thông số kỹ thuật chính thức chưa được Kia công bố, nhưng nhiều khả năng Syros EV sẽ dùng pin từ Hyundai Inster EV, loại NMC dung lượng 42 kWh hoặc 49 kWh. Với gói pin lớn, tầm hoạt động đạt khoảng 370 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh 10% - 80% trong khoảng 30 phút.

Nội thất bản xăng của Syros đã có thiết kế hiện đại giống xe điện. Ảnh: Kia

Theo tờ Rushlane của Ấn Độ, giá bán dự kiến của Syros EV từ 14 lakh INR (khoảng 420 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn, trong khi bản cao nhất có thể chạm 20 lakh INR (khoảng 600 triệu đồng). Để so sánh, Kia Carens Clavis EV hiện đang có giá từ 17,99 - 24,49 lakh INR tại Ấn Độ.

Với mức giá như vậy, Syros được xếp vào nhóm xe điện "giá rẻ" tại Ấn Độ. Mẫu xe này nếu được đưa về Việt Nam trong thời gian tới hứa hẹn sẽ thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt trong thời điểm hạn chế xe xăng, dầu tại Hà Nội và TP. HCM.