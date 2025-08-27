CEO Xiaomi khuyên khách hàng mua xe đối thủ: Đây là lý do!

Trong một động thái hiếm hoi làm chấn động dư luận toàn cầu về xe điện, Lei Jun, CEO của tập đoàn công nghệ lớn Trung Quốc Xiaomi, đã công khai khuyên một số khách hàng của mình nên cân nhắc mua xe Tesla thay vì chờ đợi mẫu SUV điện mới của công ty.

Tuyên bố này được đưa ra vào giữa tháng 8 năm 2025 và nhanh chóng gây xôn xao dư luận, không chỉ vì sự thẳng thắn mà còn vì nó tiết lộ những thách thức mà Xiaomi phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi từ điện tử sang ô tô.

Khốn đốn vì...bão đơn

Chiếc xe điện thứ hai của Xiaomi, chiếc SUV YU7, ra mắt vào tháng 6 năm 2025 và ngay lập tức trở thành một hiện tượng.

Được định vị là đối thủ trực tiếp của Tesla Model Y, YU7 đã nhận được 240.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 18 giờ đầu tiên. Đối với một công ty mới chỉ thử nghiệm sản xuất ô tô lần thứ hai, đây quả là một thành tựu đáng kinh ngạc.

Nhưng nhu cầu quá lớn đã tạo ra tình trạng tồn đọng đơn hàng khổng lồ. Những người mua YU7 mới phải đối mặt với thời gian chờ đợi đến 15 tháng, kéo dài thời gian giao hàng đến cuối năm 2026.

Tình trạng xếp hàng dài không được khách hàng đón nhận, nhiều người trong số họ đã bày tỏ sự thất vọng trên mạng. Áp lực ngày càng lớn đến mức Lei Jun buộc phải lên tiếng công khai.

Thay vì tiếp tục đưa ra lời trấn an thông thường của công ty về việc tăng sản lượng, Jun thừa nhận công ty không thể đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn và đề xuất những công ty không muốn chờ đợi nên cân nhắc các phương án thay thế, bao gồm cả đối thủ cạnh tranh.

Tesla được gọi tên

Ghi chú công khai của Jun liệt kê một số lựa chọn cho khách hàng muốn có xe ngay lập tức. Ông đề cập đến các đối thủ cạnh tranh trong nước như Xpeng G7 và Li Auto i8, cả hai đều đã có vị thế vững chắc trên thị trường xe điện Trung Quốc. Tuy nhiên, điều thực sự bất ngờ là việc ông ủng hộ Model Y của Tesla.

Jun viết rằng xe SUV Tesla là một sản phẩm tuyệt vời và chỉ ra rằng Tesla vừa công bố các chương trình khuyến mãi mới. Việc một CEO hướng sự chú ý vào mẫu xe chủ lực của đối thủ lớn nhất của công ty mình là một động thái bất thường. Trong thế giới xe điện cạnh tranh khốc liệt, sự cởi mở như vậy thật nổi bật. Điều này cho thấy sự tự tin vào sản phẩm của Xiaomi và sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng hơn là cạnh tranh thương hiệu.

Tại sao YU7 lại tạo nên cơn sốt

Thành công của YU7 đến từ sự kết hợp giữa giá cả, công nghệ và danh tiếng của Xiaomi trong việc mang lại giá trị cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Phiên bản cơ sở của chiếc SUV này có giá 253.500 nhân dân tệ (khoảng 35.300 đô la), thấp hơn nhiều đối thủ đã có tên tuổi trong phân khúc SUV điện cao cấp.

Các tính năng của nó đã chứng minh được sự kỳ vọng. Chiếc xe sử dụng kiến trúc sạc 800 volt tiên tiến, cho phép pin sạc đầy 80% chỉ trong 13 phút. Đây là một chuẩn mực mà hầu hết các đối thủ không thể sánh kịp.

Với phạm vi hoạt động 835 km chỉ với một lần sạc, YU7 xua tan nỗi lo về quãng đường di chuyển vẫn luôn ám ảnh những người mua xe điện tiềm năng. Hiệu suất cũng là một điểm thu hút khác: phiên bản cơ sở có công suất 315 mã lực, trong khi phiên bản Max cao cấp nhất có công suất 681 mã lực với bộ pin 101,7 kWh.

Phiên bản Pro và Max được bổ sung hệ thống động cơ kép, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và khả năng tăng tốc nhanh, nhưng Xiaomi vẫn giữ giá cạnh tranh. Phiên bản Max, dù có công suất cao, vẫn có giá khoảng 46.000 đô la, được coi là một món hời so với các mẫu SUV cao cấp tương tự.

Những thách thức phía trước của Xiaomi

Bất chấp những thế mạnh về sản phẩm, những khó khăn của Xiaomi càng làm nổi bật sự phức tạp của ngành sản xuất ô tô. Không giống như điện thoại thông minh, nơi công ty xây dựng tên tuổi dựa trên tốc độ mở rộng nhanh chóng, sản xuất ô tô đòi hỏi chuỗi cung ứng rộng lớn, nhà máy thâm dụng vốn và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Những yếu tố này không thể đạt được tốc độ mở rộng tương đương với các thiết bị tiêu dùng.

Danh sách chờ đã dẫn đến những hành vi bất thường trên thị trường thứ cấp, khi người mua cố gắng bán lại chỗ đặt xe với giá cao. Xiaomi đã phải giới hạn số lượng xe mua cho mỗi khách hàng là hai chiếc để hạn chế tình trạng đầu cơ này.

Hiện tại, công ty vẫn tập trung vào thị trường nội địa, nhưng việc mở rộng ra toàn cầu đang ở phía trước. Khi Xiaomi chính thức bước chân vào thị trường quốc tế, họ sẽ phải đối mặt không chỉ với Tesla mà còn với các nhà sản xuất ô tô truyền thống và các đối thủ khu vực có mạng lưới đại lý đã được thiết lập. Khả năng duy trì vị thế dựa trên giá trị đồng thời tăng cường năng lực sản xuất sẽ quyết định liệu Xiaomi có thể lặp lại thành công bên ngoài Trung Quốc hay không.