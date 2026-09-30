Đây là một trong những hạng mục được tập đoàn Vingroup tập trung triển khai.

Vinhomes Global Gate Hạ Long là một trong những đại dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 456.639 tỷ đồng được tập đoàn Vingroup đang tập trung cho triển khai. Tại đây, một loạt công trình, hạng mục có quy mô đáng chú ý. ên cạnh những công viên rộng hàng chục ha, rừng ngập mặn, biển hồ, sân golf hay các tổ hợp vui chơi - thương mại, một hạng mục lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Đó là Heritage Village - Làng Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam, được quy hoạch trên diện tích 18,5 ha, tương đương khoảng 185.000 m2.

Theo Vinhomes Market, nơi đây được định hướng trở thành không gian để du khách trải nghiệm tinh hoa văn hóa, nghệ thuật dân tộc, ẩm thực và mua sắm đặc sản ba miền. Chủ đầu tư thậm chí giới thiệu đây là một trong những điểm đến dành cho khách khi tới Hạ Long.

Ảnh phối cảnh được tạo bởi

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Heritage Village nằm trong khu vực Đảo Thượng Lưu Xanh - Elite Green Island, cùng khu với Công viên câu cá rừng ngập mặn Wonder Mangroves 800 ha.

Cách bố trí này tạo nên một sự kết hợp khá đặc biệt. Một bên là không gian rừng ngập mặn, mặt nước và trải nghiệm sinh thái, còn Heritage Village lại mang câu chuyện văn hóa Việt vào giữa đại đô thị. Thay vì chỉ bổ sung thêm một khu thương mại hay vui chơi, 18,5 ha đất được dành cho những trải nghiệm gắn với nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công và ẩm thực.

Khách đến đây không chỉ để “ngắm” văn hóa

Điểm đáng chú ý của Heritage Village nằm ở cách văn hóa được đưa vào hoạt động thực tế thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng trưng bày. Bên trong làng dự kiến có Nhà hát Việt Nam khoảng 500 chỗ, nơi trình diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc. Đi cùng đó là Làng Ẩm thực ba miền, các không gian nghề thủ công và dịch vụ may đo áo dài truyền thống.

Điều này đồng nghĩa một chuyến ghé Heritage Village trong tương lai có thể không chỉ là đi qua những công trình mang dáng dấp truyền thống để chụp ảnh. Du khách được định hướng có thể xem một chương trình nghệ thuật, quan sát nghệ nhân làm nghề, khám phá cách làm gốm hay dệt vải, sau đó thưởng thức món ăn vùng miền.

Du khách có thể khám phá không gian may đo cổ phục, áo dài lấy ngay, bên cạnh thưởng thức nghệ thuật tại Nhà hát Việt Nam và ẩm thực ba miền.

Ảnh phối cảnh tạo bằng AI

Nhờ vậy, câu chuyện của Heritage Village không dừng ở việc tạo ra một “ngôi làng cổ” giữa đô thị mới. Nếu được triển khai đúng như định hướng hiện nay, văn hóa ở đây sẽ trở thành thứ du khách có thể trực tiếp nghe, nếm, mặc và trải nghiệm.

Một gia đình có thể xem nghệ thuật truyền thống vào buổi sáng, quan sát nghệ nhân làm nghề, ăn món ba miền rồi kết thúc chuyến đi bằng một bộ áo dài hoặc món đặc sản mang về. Đây cũng là cách kéo dài thời gian du khách lưu lại tại một điểm đến thay vì chỉ ghé qua trong thời gian ngắn.

Hàn Quốc, Nhật Bản đã có những “ngôi làng sống” hàng chục năm

Cách biến văn hóa truyền thống thành một trải nghiệm du lịch không phải mô hình mới trên thế giới.

Tại Hàn Quốc, Korean Folk Village ở Yongin hoạt động từ năm 1974. Theo website chính thức của khu làng, nơi đây có khoảng 270 công trình truyền thống, 9 xưởng nghề thủ công và khoảng 20.000 hiện vật gắn với đời sống xưa. Khách có thể xem trình diễn nghệ thuật, đám cưới truyền thống, ghé các xưởng thủ công, ăn món Hàn và tham gia những hoạt động trải nghiệm theo mùa.

Điểm đáng chú ý là Korean Folk Village không chỉ dựng những ngôi nhà để khách tham quan. Những ngôi nhà thật từ nhiều vùng của Hàn Quốc được di dời, phục dựng, sau đó kết hợp với nghệ nhân, biểu diễn và hoạt động thường ngày để tái hiện đời sống thời Joseon.

Ảnh Visit Korea

Tại Nhật Bản, Hida Folk Village ở Takayama lại đi theo hướng bảo tồn. Theo thông tin chính thức của thành phố Takayama, khu làng rộng khoảng 99.000 m2, có hơn 30 công trình truyền thống, trong đó có những ngôi nhà mái tranh đặc trưng vùng Hida. Du khách có thể xem trình diễn sơn mài, dệt, nhuộm và trực tiếp thử làm một số sản phẩm thủ công.

Trong tương lai, khi đi vào vận hành, Heritage Village có thể trở thành một điểm dừng chân đặc biệt dành cho cả du khách lẫn cư dân Vinhomes Global Gate Hạ Long. Thay vì chỉ tham quan, người đến đây được kỳ vọng có thể trực tiếp xem, nghe, nếm và trải nghiệm những lớp văn hóa Việt qua nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và trang phục truyền thống. Với cách tiếp cận này, ngôi làng 18,5 ha không chỉ bổ sung thêm một điểm vui chơi cho đại đô thị, mà còn mở ra một không gian để văn hóa Việt hiện diện gần gũi hơn trong đời sống thường ngày.