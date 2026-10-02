Ông Phạm Nhật Vượng đang tiếp tục tuyển hơn 1.000 nhân sự mới về làm việc, thu nhập lên tới 40 triệu đồng, có vị trí chỉ cần thị lực 10/10, nhanh, khỏe, mới vào nghề cũng làm được

Những nhân sự mới đang được tập đoàn Vingroup khẩn trương tuyển dụng, nhằm phục vụ cho dự án hoàn toàn mới.

Dự án mới đang được nhắc tới là Vinpearl Mỹ Lâm, thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Chủ đầu tư đang xây dựng một lực lượng nhân sự quy mô lớn để phục vụ toàn bộ hệ sinh thái.

Theo thông tin được UBND phường Mỹ Lâm, Vinpearl Tuyên Quang tuyển dụng hơn 1.000 vị trí việc làm tại 4 phân khu lớn, gồm Khu vui chơi VinWonders Mỹ Lâm, Vinpearl Golf Mỹ Lâm, Vinpearl Seiko Onsen Tuyên Quang và Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang. Các công việc trải rộng trong những lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Quy mô tuyển dụng này không xuất hiện trong một đợt duy nhất. Trước đó, từ tháng 4, Vinpearl Tuyên Quang đã tổ chức ngày hội tuyển dụng với gần 1.000 cơ hội việc làm. Đến tháng 9, nhu cầu tuyển nhân sự được cơ quan địa phương cập nhật ở mức hơn 1.000 vị trí cho cả 4 phân khu.

Vinpearl Mỹ Lâm, Tuyên Quang chuẩn bị chính thức đi vào hoạt động (Ảnh Chủ đầu tư)

Cùng với số lượng lớn, dải công việc cũng khá rộng. Có những vị trí dành cho cấp quản lý, yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trực tiếp về vận hành. Ở chiều ngược lại, một số công việc tại sân golf có điều kiện tiếp cận thấp hơn về chuyên môn, phù hợp với lao động trẻ nếu đáp ứng tốt các yêu cầu về sức khỏe, hình thể và kỹ năng giao tiếp.

Có vị trí lương 30-40 triệu đồng/tháng

Trong các thông báo tuyển dụng liên quan đến cụm Vinpearl Mỹ Lâm, mức thu nhập công khai có sự chênh lệch khá lớn tùy tính chất công việc.

Đáng chú ý, vị trí Trưởng bộ phận Nhân sự cơ sở Cụm Vinpearl Mỹ Lâm Tuyên Quang từng được tuyển với mức 30-40 triệu đồng/tháng. Theo nội dung tuyển dụng, người đảm nhận công việc này chịu trách nhiệm rà soát cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, quản lý ngân sách và đồng hành với các bộ phận trong quá trình vận hành. Vị trí yêu cầu từ 5-7 năm kinh nghiệm.

Tại riêng khu vực sân golf, vị trí Club House Manager tại Vinpearl Golf Tuyên Quang cũng được đăng với mức 30-40 triệu đồng/tháng. Đây là chức danh quản lý khu clubhouse, bao gồm các mảng lễ tân, nhà hàng, bếp và housekeeping.

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Ở nhóm chuyên viên, mức thu nhập thấp hơn nhưng vẫn khá đáng chú ý. Chẳng hạn, Chuyên viên Đào tạo Vinpearl Golf Mỹ Lâm được đăng tuyển với mức 17-25 triệu đồng/tháng. Công việc liên quan đến triển khai đào tạo văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng mềm, hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ và đánh giá chất lượng sau đào tạo.

Trong khi đó, Tổ trưởng phục vụ tại Vinpearl Golf Mỹ Lâm được công bố mức lương 11-16 triệu đồng/tháng, phụ trách kiểm soát chất lượng, tốc độ phục vụ, thiết bị và hàng hóa tại khu vực nhà hàng.

Có công việc không đặt nặng kinh nghiệm nhưng cần nhanh, khỏe, mắt tốt

Ở chiều ngược lại, một số công việc trực tiếp tại Vinpearl Golf Mỹ Lâm có yêu cầu chuyên môn đầu vào không quá cao, nhưng lại đặt tiêu chuẩn rất cụ thể về thể lực.

Điển hình là vị trí caddie. Một thông báo tuyển dụng của Vinpearl Golf Mỹ Lâm cho biết đơn vị cần 20 nhân viên, làm việc theo ca, mức lương thỏa thuận. Đáng chú ý, phần yêu cầu công việc không đưa ra điều kiện về bằng đại học hay số năm kinh nghiệm.

Thay vào đó, ứng viên phải có ngoại hình sáng, năng động, nhanh nhẹn và giao tiếp tốt. Nữ cao từ 1,58 m, nam từ 1,65 m, độ tuổi từ 18 đến 28. Một yêu cầu khá đặc thù là ứng viên phải có thị lực tốt, không bị cận, không đeo kính và không mắc tật về mắt. Ngoài ra, người làm caddie cần có sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc ngoài trời và có thể làm việc trong thời gian linh hoạt.

Những tiêu chí này gắn khá chặt với tính chất công việc. Theo mô tả tuyển dụng, caddie phải di chuyển cùng golfer trên sân, mang và bảo quản túi gậy, vệ sinh dụng cụ, hỗ trợ đo khoảng cách, quan sát hướng bóng, đọc line, thay thế những mảng cỏ bị bong sau cú đánh và cào lại các hố cát.

Ảnh minh họa

Do tin tuyển dụng không nêu yêu cầu về số năm kinh nghiệm, đây cũng là một trong những công việc người trẻ mới bước vào nghề có thể tiếp cận nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn về sức khỏe, thị lực, hình thể và thái độ phục vụ.

Ngoài caddie, Vinpearl Golf Mỹ Lâm còn từng tuyển 8 nhân viên dịch vụ golf. Công việc gồm đón và hướng dẫn khách, làm thủ tục check-in, check-out, đặt giờ chơi, cho thuê dụng cụ, hỗ trợ khách tại locker, xe điện, phòng thay đồ và phối hợp với caddie, kỹ thuật hay bộ phận F&B. Mức lương được để ở dạng thỏa thuận.

Với nhóm nhân viên này, điểm chung không nằm ở số năm kinh nghiệm dài mà ở khả năng thích ứng với môi trường dịch vụ. Riêng với caddie, yêu cầu “nhanh, khỏe, mắt tốt” thậm chí trở thành những tiêu chí quan trọng hơn bằng cấp.

Bên cạnh thu nhập, một số tin tuyển dụng còn nêu các chế độ như lương tháng 13, tháng 14 tùy đánh giá hiệu quả cá nhân và kết quả kinh doanh, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe PVI cùng các ưu đãi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup.