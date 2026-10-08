Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 công trình "lần đầu tiên có ở Việt Nam" trên Vịnh Tiên giữa Nam Bộ: Thuộc siêu dự án 256.110 tỷ đồng, mô hình Mỹ, Nhật Bản đã làm từ lâu, khai trương ngay năm sau

Đây là một trong những dự án đang được Vingroup tập trung triển khai.

Tại đại dự án 256.110 tỷ đồng - Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, nhiều hạng mục đang dần lộ diện trước thời điểm một phần hệ sinh thái du lịch - giải trí đi vào vận hành trong năm 2027. Một trong số đó là Vinpearl Dream Palace Hotel, công trình được Vinpearl giới thiệu là mô hình khách sạn chủ đề chuẩn mực quốc tế lần đầu tiên Vinpearl và VinWonders đưa tới Việt Nam.

Khách sạn nằm trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng được phát triển tại khu vực Vịnh Tiên - The Haven Bay. Theo Vinhomes Market, phân khu này rộng khoảng 771,1 ha, được quy hoạch tập trung nhiều công trình trọng điểm như quần thể vui chơi giải trí 122 ha, sân golf, Nhà hát Sóng Xanh và tổ hợp khách sạn quốc tế.

Phối cảnh về Vinpearl Dream Palace Hotel (Ảnh Chủ đầu tư)

Khách nghỉ qua đêm nhưng được đưa vào một câu chuyện "xuyên thời gian"

Điểm khiến Dream Palace khác với một khách sạn nghỉ dưỡng thông thường nằm ở cách chủ đầu tư xây dựng trải nghiệm. Cụ thể, Dream Palace Hotel được định hướng là khách sạn chủ đề, trong đó nhân vật mang tên Giáo sư Morgan sẽ đóng vai trò dẫn dắt du khách đi qua những thời đại và nền văn minh khác nhau. Chủ đầu tư mô tả kỳ nghỉ tại đây như một "cuộc phiêu lưu kỳ thú xuyên thời gian".

Thay vì câu chuyện kết thúc sau khi khách rời khu vui chơi để trở về phòng ngủ, ý tưởng của khách sạn chủ đề là kéo trải nghiệm đó tiếp tục vào chính nơi lưu trú. Không gian kiến trúc, nội thất và các khu vực chung có thể được tổ chức quanh một câu chuyện xuyên suốt, khiến khách có cảm giác mình đang bước vào một "thế giới" riêng thay vì chỉ sử dụng một căn phòng qua đêm.

Hiện Vinpearl chưa công bố số phòng, diện tích riêng của Dream Palace hay danh sách những nền văn minh sẽ được tái hiện. Những công nghệ có thể được sử dụng bên trong như AR, VR, trình chiếu tương tác hay animatronic cũng chưa được xác nhận. Vì vậy, chi tiết chắc chắn nhất ở thời điểm này vẫn là concept "xuyên thời gian" với Giáo sư Morgan làm nhân vật dẫn đường.

Phối cảnh tạo bởi AI

Dream Palace cũng không đứng riêng lẻ. Bên cạnh khách sạn chủ đề sẽ là một cụm khách sạn boutique với những thương hiệu như Best Western, ibis, ibis Styles, JO&JOE. Hệ lưu trú còn có 137 biệt thự biển cao cấp, phát triển theo hai phong cách Địa Trung Hải cổ điển và nhiệt đới, đồng thời sử dụng hệ tiện ích 5 sao của Dream Palace. Chính những yếu tố trên góp phần chủ đầu tư khẳng định, đây là mô hình khách sạn "lần đầu tiên có ở Việt Nam".

Những điều trên còn thấy Vịnh Tiên đang được xây dựng theo cách một điểm đến nghỉ dưỡng hoàn chỉnh hơn: khách có thể vui chơi tại VinWonders, sử dụng sân golf, tham dự các hoạt động giải trí rồi tiếp tục trải nghiệm tại nơi lưu trú, thay vì phải rời khỏi quần thể sau một ngày tham quan.

Mỹ đã biến khách sạn thành một phần của thế giới giải trí từ lâu

Dù còn khá mới tại Việt Nam, themed hotel - khách sạn chủ đề - không phải khái niệm mới tại những thị trường du lịch lớn.

Tại Mỹ, Disney's Art of Animation Resort ở Walt Disney World là một ví dụ rõ nét. Khách sạn đưa du khách vào những không gian lấy cảm hứng từ Finding Nemo, Cars, The Lion King và The Little Mermaid. Từ phòng nghỉ, sân trong tới hồ bơi đều tiếp tục ngôn ngữ của từng bộ phim, nhằm tạo cảm giác du khách vẫn đang ở trong thế giới Disney ngay cả sau khi rời công viên.

Ở đây, trải nghiệm không dừng ở việc treo tranh nhân vật lên tường. Chẳng hạn, khu hồ bơi lớn lấy cảm hứng từ Finding Nemo, trong khi một hồ khác được thiết kế theo thế giới của Cars. Các phòng gia đình cũng được chia thành những chủ đề tương ứng. Cách làm này biến lưu trú thành một phần trực tiếp của chuyến đi chứ không chỉ đóng vai trò hậu cần.





Disney's Art of Animation Resort ở Walt Disney World tại Mỹ là ví dụ điển hình (Ảnh Agoda)

Nhật Bản cũng có cả khách sạn đưa du khách vào thế giới đồ chơi

Một mô hình tương tự xuất hiện tại Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel ở Nhật Bản.

Theo Tokyo Disney Resort, khách sạn này có 595 phòng, toàn bộ được thiết kế dựa trên căn phòng của Andy trong bộ phim Toy Story. Tường xanh với những đám mây trắng, đồng hồ Mickey cỡ lớn cùng nhiều chi tiết nội thất mang hình dáng đồ chơi được sử dụng để khiến du khách có cảm giác mình trở thành một phần của thế giới trong phim.

Ngay cả sảnh khách sạn cũng tiếp tục câu chuyện với sàn mang hình những mảnh ghép khổng lồ và trần nhà được thiết kế giống một bàn trò chơi. Nhờ đó, việc bước vào khách sạn bản thân đã trở thành một trải nghiệm, thay vì chỉ là khâu check-in trước khi nhận phòng.

Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel (Ảnh Trip.vn)

Dream Palace tại Cần Giờ chưa thể so sánh trực tiếp với các khách sạn Disney về quy mô hay mức độ hoàn thiện khi công trình vẫn đang trong quá trình phát triển. Điểm tương đồng nằm ở tư duy biến khách sạn thành một phần của câu chuyện giải trí, để chuyến đi vẫn tiếp diễn ngay cả khi du khách đã trở về nơi nghỉ.

Mốc thời gian để kiểm chứng concept này cũng không còn quá xa. Theo công bố của Vinpearl ngày 30/9/2026, VinWonders, hai sân golf 36 hố, khách sạn, chuỗi boutique và hệ thống biệt thự biển tại Cần Giờ dự kiến đồng loạt đi vào vận hành từ ngày 1/7/2027.

Như vậy, nếu đúng tiến độ, chỉ trong năm sau, du khách tới Cần Giờ sẽ có thể trải nghiệm một loại hình lưu trú mà những điểm đến lớn tại Mỹ, Nhật Bản đã phát triển từ nhiều năm trước: không chỉ ngủ trong khách sạn, mà bước vào chính câu chuyện của khách sạn đó.