Với diện tích lên tới hơn 800ha, sau khi hoàn thành, công trình này vượt xa cái tên đang được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận.

Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, một trong những hạng mục nổi bật và nhận được nhiều sự chú ý chính là biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon. Theo thông tin nhà đầu tư công bố, khu đô thị rộng khoảng 2.870ha, trong đó biển hồ Lagoon với nước biển tự nhiên nằm ở khu vực trung tâm có quy mô lên tới khoảng hơn 800ha.

Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết Paradise Lagoon được thiết kế với hệ thống lọc công suất tới 100.000m³/giờ, nhằm kiểm soát độ trong, độ mặn và màu nước. Vào mùa khô, nước biển có thể được dẫn từ biển vào hồ; mùa mưa, hệ thống lọc và tuần hoàn nước được vận hành để duy trì chất lượng mặt nước.

Hiện nay, Paradise Lagoon không còn chỉ nằm trên bản phối cảnh. Tại sự kiện diễn ra ngày 9/4/2026, những người tham quan công trường đã ghi nhận khu vực này đang dần thành hình. Tuy nhiên, hiện chưa có công bố chính thức về thời điểm toàn bộ biển hồ này sẽ được đưa vào vận hành. Với quy mô hơn 800ha, có thể thấy Paradise Lagoon là biển hồ nhân tạo lớn chưa từng có ở Việt Nam , lớn hơn nhiều lần những biển hồ nhân tạo đang khai thác ở Khu Du lịch Đại Nam (TP.HCM) hay Vinhomes Ocean Park (Hà Nội).

Phối cảnh về biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon rộng hơn 800ha

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 217.050 tỷ đồng, tương đương gần 9 tỷ USD theo thông tin của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại TP.HCM. Ngoài biển hồ, quy hoạch còn gồm các khu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ, khách sạn và không gian mặt nước, cây xanh.

Nếu hoàn thành đúng quy mô, diện tích gấp hơn 65 lần kỷ lục Guinness hiện tại

Con số hơn 800ha trở nên dễ hình dung hơn khi đặt cạnh kỷ lục thế giới đang được công bố.

Theo Guinness World Records (Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness), kỷ lục “Largest manmade lagoon” - Biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, hiện thuộc về công trình của SELA tại Riyadh, Saudi Arabia, với diện tích 12,19ha, được xác lập ngày 21/11/2022.

Như vậy, nếu Paradise Lagoon hoàn thành với diện tích từ 800ha, quy mô mặt nước sẽ tương đương khoảng 65,6 lần diện tích công trình đang giữ kỷ lục nói trên. Dù vậy, Paradise Lagoon hiện chưa được Guinness World Records công nhận; đây mới là phép so sánh dựa trên quy mô chủ đầu tư công bố và dữ liệu kỷ lục hiện hành.

Như đã nói ở trên, ngay tại Việt Nam, sự chênh lệch cũng rất lớn. Biển hồ nước mặn tại Vinhomes Ocean Park rộng khoảng 6,1ha, trong khi các tổ hợp biển hồ nhân tạo đã xuất hiện ở một số địa phương thường chỉ ở quy mô vài chục hecta. Bởi vậy, nếu được triển khai đầy đủ, một mặt nước nhân tạo hơn 800ha sẽ thuộc một cấp độ hoàn toàn khác về không gian.

Biển hồ SELA tại Riyadh, Saudi Arabia đang là cái tên được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận (Ảnh SELA)

Ở góc nhìn du lịch, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, từng đánh giá Cần Giờ có khả năng bổ sung cho thành phố các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đường thủy, thể thao biển và kinh tế đêm, hướng tới mô hình “một điểm đến - đa hệ sinh thái trải nghiệm”.

Một “biển hồ giữa đô thị” có thể mang lại trải nghiệm gì cho du khách?

Trên thế giới, những lagoon nhân tạo lớn cho thấy mặt nước không chỉ dùng làm cảnh quan. San Alfonso del Mar tại Chile, chẳng hạn, hiện tổ chức nhiều hoạt động gắn với lagoon như bơi nước mở và các chương trình vui chơi dưới nước. Khu nghỉ dưỡng cũng có hệ thống nhà hàng, khu thể thao và không gian dành cho gia đình.

Điều này phần nào cho thấy tiềm năng của một biển hồ đủ lớn: từ bơi, chèo thuyền, SUP đến các hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng ven nước. Tuy nhiên, với Paradise Lagoon, du khách vẫn cần chờ danh mục dịch vụ và quy định sử dụng được công bố chính thức; không nên mặc định rằng những mô hình có ở nước ngoài chắc chắn sẽ xuất hiện tại Cần Giờ.

Các hoạt động du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng được khai tác trên mặt lagoon (Ảnh: Air Bnb)

Trong thời gian chờ các hạng mục mới hoàn thiện, Cần Giờ hiện đã phù hợp với những chuyến đi ngắn từ TP.HCM. Du khách có thể kết hợp tham quan rừng ngập mặn, đi dọc tuyến Rừng Sác, trải nghiệm khu vực ven biển và thưởng thức hải sản địa phương. Cơ quan khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tại Cần Giờ khoảng 26-27 độ C, chịu ảnh hưởng của biển và hệ sinh thái rừng ngập mặn; các hoạt động ngoài trời thường dễ chịu hơn vào sáng sớm hoặc chiều.

Nếu đi ăn hải sản, du khách nên hỏi giá trước khi gọi món, đặc biệt với hải sản tính theo cân, đồng thời kiểm tra cách chế biến và tổng chi phí. Cần Giờ có nhiều loại tôm, cua, ghẹ, ốc và cá biển; khu vực này từ lâu cũng là điểm đến cuối tuần quen thuộc của người dân TP.HCM.