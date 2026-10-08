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Ông Phạm Nhật Quân Anh mời 50 đối tác sang nhà máy Hải Phòng - sắp chơi lớn nhắm đến thị trường 25 triệu xe máy nhưng chỉ 6% được điện hóa

Đức Nam
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VinFast chính thức ký kết Ý định thư hợp tác (LOI) với hơn 50 đại lý xe máy điện đầu tiên ở 15 bang, vùng lãnh thổ tại Ấn Độ.

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Lễ ký kết được tổ chức tại Tổ hợp Sản xuất VinFast Hải Phòng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của các đối tác đại lý Ấn Độ tới Việt Nam.

Theo thỏa thuận, VinFast và các đại lý sẽ phối hợp triển khai hơn 50 showroom xe máy điện, tại 34 thành phố thuộc 15 bang, vùng lãnh thổ, gồm: Delhi NCR, Rajasthan, Punjab ở miền Bắc; Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh ở miền Trung; Maharashtra và Gujarat ở miền Tây; Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Kerala và Andhra Pradesh ở miền Nam; cũng như West Bengal và Odisha ở miền Đông.

Đây đều là những thành phố và khu vực có thị trường xe hai bánh quy mô lớn, tạo dư địa đáng kể cho quá trình điện hóa giao thông.

Sau khi trực tiếp kiểm chứng quy mô, các tiêu chuẩn sản xuất tại nhà máy và trải nghiệm sự phổ biến của xe máy điện VinFast tại Việt Nam, các đối tác càng quyết tâm đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới tại Ấn Độ.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc Điều hành VinFast Xe máy điện Thị trường Quốc tế, cho biết: “Ấn Độ là một trong những thị trường quan trọng nhất trong câu chuyện tăng trưởng toàn cầu của VinFast. Khi mở rộng hiện diện tại các thị trường trên toàn thế giới, Ấn Độ nổi bật với quy mô lớn, nhu cầu ngày càng tăng đối với phương tiện di chuyển điện hóa và cơ hội định hình lại phương thức di chuyển".

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Ông Anurag Saxena, Tổng Giám đốc VinFast Xe máy điện Ấn Độ, chia sẻ: “Việc hợp tác với hơn 50 đối tác đại lý tại 15 bang, vùng lãnh thổ với 34 thành phố là bước khởi đầu để chúng tôi đưa xe máy điện VinFast phủ khắp Ấn Độ”.

VinFast gia nhập thị trường Ấn Độ từ năm 2025, với hoạt động phân phối và sản xuất, lắp ráp ô tô điện. Sự kiện ký kết LOI lần này đánh dấu bước mở rộng mới của VinFast tại thị trường gần 1,5 tỷ dân, đồng thời là lần đầu tiên hãng xây dựng mạng lưới phân phối dành riêng cho các sản phẩm xe máy điện tại Ấn Độ.

Ấn Độ hiện là thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới, với 21,41 triệu xe hai bánh được đăng ký trong năm tài khóa 2025-2026, trong đó xe chạy điện chỉ chiếm 6,54%.

Tags

Xe máy điện

thị trường

ông Phạm Nhật Quân Anh

Hải Phòng

VinFast Hải Phòng

Ấn Độ

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