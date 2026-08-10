Ông Nobi xứng đáng là ông bố chuẩn mực trong Doraemon và cả ngoài đời thực

Ông Nobi - bố của Nobita, thực sự là nhân vật đáng nể trong bộ truyện Doraemon.

Trong thế giới tuổi thơ của nhiều thế hệ, Doraemon không chỉ mang đến những bảo bối kỳ diệu mà còn khắc họa những bức tranh gia đình chân thực. Giữa những nhân vật phụ, ông Nobi Nobisuke – bố của Nobita – hiện lên như một hình mẫu người cha chuẩn mực. Không hoàn hảo, đôi lúc vụng về, nhưng cách ông yêu thương và giáo dục con lại mang giá trị vượt thời gian, đầy ý nghĩa ngay cả trong cuộc sống thực.

Ảnh: Doraemon Wiki.

Ông Nobi khá bao dung với Nobita so với bà Nobi

Dù Nobita liên tục bị điểm 0, lười biếng và vụng về, ông Nobi hiếm khi nổi giận hay dùng đòn roi. Ông luôn chọn cách ôn tồn trò chuyện, lắng nghe và đặt mình vào vị trí của con để khuyên bảo. So với bố của Jaian – người thường giáo dục con bằng sự nghiêm khắc và uy quyền – phương pháp của ông Nobi giúp con trẻ giữ được sự tự tin, không bị tổn thương tâm lý hay nảy sinh tâm lý chống đối.

Tất nhiên, không phải lúc nào ông Nobi cũng bênh vực con trai. Chỉ có điều, số khung tranh khi ông tức giận hay la mắng đều rất ít và chỉ khi Nobita quá trớn lắm thì ông mới mất bình tĩnh như vậy.

Ảnh: Doraemon Wiki.

Không đặt nặng áp lực thành tích đối với Nobita

Trong bộ truyện Doraemon, ông Nobi từng gửi gắm kỳ vọng con sẽ lớn lên khỏe mạnh, dũng cảm và thành công. Tuy nhiên, khi Nobita trưởng thành mà không đạt được những chuẩn mực ấy, ông vẫn đón nhận con bằng tình yêu thuần khiết nhất. Lấy ví dụ như bố của Suneo – người tuy rất đa tài, tháo vát lại thông minh nhưng cũng vô tình nuôi dưỡng tính cách khoe khoang và xem trọng vị thế xã hội ở con. Ông Nobi trân trọng chính bản thân Nobita, không coi con cái là công cụ để thỏa mãn niềm tự hào cá nhân.

Ảnh: Doraemon Wiki.

Sự hiện diện và kết nối tinh thần gia đình trong Doraemon

Dù bận rộn với công việc văn phòng vất vả, ông Nobi vẫn luôn dành thời gian cùng Nobita tập xe đạp, bắt bọ hay chơi bóng chày. Ông không ngần ngại bộc lộ những thất bại trong quá khứ của chính mình để làm bài học kinh nghiệm cho con. Sự đồng hành này khác hẳn với hình ảnh người bố Suneo vốn ít khi hiện diện do các chuyến công tác hay bố Jaian khi ông cũng tất bật với các thùng hàng của mình.

Ảnh: Doraemon Wiki.

Trụ cột kinh tế vững vàng và đầy trách nhiệm của ông Nobi

Dưới áp lực của xã hội hiện đại, một mình ông Nobi đi làm công sở vẫn gánh vác toàn bộ chi phí cho gia đình, bao gồm cả việc nuôi dưỡng Doraemon. Ông sẵn sàng tăng ca, chịu đựng áp lực công việc để đảm bảo gia đình có cuộc sống ổn định. Sự hy sinh thầm lặng ấy là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm của một người chủ gia đình trong đời thực.

Bài học về sự tử tế, lòng trung thực và tinh thần tự chủ không muốn phụ thuộc ai

Ảnh: Doraemon Wiki.

Ông Nobi từng có năng khiếu hội họa và cơ hội trở thành họa sĩ nổi tiếng nếu chấp nhận sự giúp đỡ từ một nhà tài trợ giàu có. Tuy nhiên, ông đã từ chối để sống đúng với bản chất và tình yêu của mình. Qua câu chuyện đó, ông truyền cho con bài học sâu sắc về lòng trung thực, sự khiêm tốn và biết trân trọng những giá trị chân chính trong cuộc sống.