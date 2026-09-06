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Ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức Thứ trưởng Công Thương

Anh Văn
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Ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Chiều 6/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Việt Sơn chính thức giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương năm 2026 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Việt Sơn. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng Bộ Công Thương có thêm một lãnh đạo mới và chúc mừng ông Nguyễn Việt Sơn.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, bộ, ngành Công Thương có vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề, thời gian tới Chính phủ sẽ giao thêm các chức năng, nhiệm vụ mới cho Bộ Công Thương.

Trong đó có những nhiệm vụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế, như việc bảo đảm nhu cầu năng lượng của nền kinh tế; thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; điều tiết và quản lý thị trường.. .”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm năng lượng cho nền kinh tế, không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống; tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy và mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát tốt nhập siêu; thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường nội địa…

Ông Nguyễn Việt Sơn chính thức giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương năm 2026 - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Bộ Công Thương chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn. (Ảnh: chinhphu.vn)

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Kỹ sư công nghệ hóa dầu, Tiến sĩ xúc tác lọc hóa dầu.

Ông Nguyễn Việt Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, có thời gian dài công tác tại Bộ Công Thương, là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, trưởng thành từ ngành dầu khí và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng ở các đơn vị của ngành công thương.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Bộ Công Thương hiện này gồm Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và 4 Thứ trưởng: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn.

Không bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đang bị xem xét xử lý kỷ luật
Tags

việt sơn

Bộ Công Thương

Phạm Gia Túc

dầu khí

năng lượng

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