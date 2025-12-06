Ông Nguyễn Tử Quảng kiến nghị: Cần chấp nhận doanh nghiệp thế chấp tài sản công nghệ để vay vốn

Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV

Mới đây, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Tại hội thảo, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV, đã nêu nhiều đề xuất nhằm tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Tổng Giám đốc BKAV cho biết một thách thức lớn khác của doanh nghiệp công nghệ nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn để mở rộng sản xuất ở quy mô lớn.

Theo ông, dù các doanh nghiệp đã rót vốn đầu tư đáng kể, họ vẫn khó vay được ngân hàng do tài sản chủ yếu là công nghệ thuộc nhóm tài sản vô hình, không được định giá hay dùng làm tài sản bảo đảm.

Vì vậy, ông đề xuất nghiên cứu xây dựng một Quỹ Bảo lãnh Tín dụng, hoặc một cơ chế tương tự như những mô hình Hàn Quốc và Trung Quốc đã triển khai thành công, nhằm chuyển "tài sản vô hình" (công nghệ) thành tài sản có thể thế chấp. Cơ chế này sẽ giúp doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất.

Ông Quảng cũng cho rằng cần chuyển các quy định mang tính khuyến khích hiện nay thành những yêu cầu có hiệu lực pháp lý rõ ràng hơn.

Theo ông, thay vì chỉ "ưu tiên" dùng sản phẩm trong nước, Nhà nước nên quy định "bắt buộc" sử dụng các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất trong những dự án đầu tư công có liên quan đến các lĩnh vực này.

Ông Quảng cho rằng cách làm này sẽ giúp tạo lập một thị trường ổn định và chắc chắn cho doanh nghiệp Việt.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đề xuất này phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều ước quốc tế (FTA, WTO) và chỉ áp dụng cho những gói thầu mà Luật pháp quốc tế cho phép (chẳng hạn: gói thầu dưới 1 triệu USD).

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý vào nhiều nội dung như phạm vi điều chỉnh, cách cụ thể hóa 6 nhóm chính sách trong dự thảo luật; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công nghệ cao và công nghệ chiến lược; hệ thống tiêu chí, phân loại và cơ chế ưu đãi dành cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược; quy định liên quan đến khu đô thị công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cùng các điều khoản chuyển tiếp.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng dự thảo cần làm rõ hơn định nghĩa các khái niệm như "hệ sinh thái công nghệ cao", "doanh nghiệp công nghệ cao", "doanh nghiệp công nghệ chiến lược"… Một số ý kiến đề nghị cụ thể hóa rõ ràng thuật ngữ "doanh nghiệp công nghệ chiến lược" để phân biệt với "doanh nghiệp công nghệ cao". Một số quan điểm khác nhận xét định nghĩa "doanh nghiệp công nghệ cao" vẫn theo cách tiếp cận cũ của Luật Công nghệ cao năm 2008, thiên về sản xuất hơn là hoạt động nghiên cứu và phát triển.