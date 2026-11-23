Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, chính sách hạt nhân quốc gia bao gồm cả việc tấn công hạt nhân phủ đầu, nếu sự tồn tại của Nga bị đe dọa.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

“Việc sử dụng vũ khí phi hạt nhân trên quy mô lớn, có thể dẫn đến nhiều loại thảm họa khác nhau, có thể là căn cứ để Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết.

Ông Medvedev viện dẫn lý do này trong một bài báo có tiêu đề: "Chủ quyền quốc gia và vũ khí hạt nhân: Các khía cạnh pháp lý quốc tế về đảm bảo an ninh quốc gia", được đăng trên Tạp chí Luật Quốc tế Moscow.

Theo học thuyết hạt nhân Nga, "việc tạo ra mối đe dọa quân sự đối với Nga bởi một đối thủ, gồm cả việc sử dụng rộng rãi các phương tiện tấn công trên không và trong không gian phi hạt nhân, có thể dẫn đến thảm họa do con người gây ra, về môi trường hoặc xã hội, trên thực tế đều nằm trong diện cân nhắc đáp trả", ông lưu ý.

"Nói cách khác, nền tảng của chính sách hạt nhân Nga thực chất đã dự liệu cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, nếu sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa, hoặc đất nước chúng ta phải chịu thiệt hại không thể chấp nhận được", ông Medvedev nhấn mạnh.