Ông lớn xe hơi Trung Quốc dự chi 53 triệu USD để sản xuất ô tô lọc được virus giữa sức nóng dịch corona

Ngày 4/2, trên website của mình, hãng xe Geely của Trung Quốc bất ngờ ra tuyên bố sẽ đầu tư thêm 370 triệu nhân dân tệ (tương đương 53 triệu USD) để phát triển các dòng xe thông minh mới, trang bị các công nghệ tương đương một phương tiện y tế chuyên dụng. Theo đó, những chiếc xe này sẽ sở hữu khả năng chống virus toàn diện thông qua việc cô lập các chất có hại trong không khí, thanh lọc nhanh chóng và hiệu quả không gian trong cabin cho người dùng.

Mạng lưới R&D và thiết kế toàn cầu của Geely Auto có trụ sở tại Châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đồng thời chuyển sang phát triển và nghiên cứu các vật liệu bền vững với môi trường mới với các đặc tính chống vi khuẩn và chống virus, có thể sử dụng trên các bộ phậm như điều hoà không khí và các bề mặt thường xuyên chạm vào là nút bấm, tay cầm, mặt ghế. có thể được sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí và trên các bề mặt thường xuyên chạm vào như nút và tay cầm.

Geely Auto sẽ tận dụng triệt để hệ thống và tài nguyên R & D toàn cầu cũng như hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học và y tế chuyên nghiệp để thành lập các nhóm dự án đặc biệt để thực hiện nghiên cứu mới này.

An Conghui, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Geely Auto Group cho biết, phòng chống dịch bệnh là công việc đòi hỏi nỗ lực lâu dà của xã hội, và hãng muốn góp một phần quan trọng trong làn sóng đó. "Chúng tôi muốn biến chiếc xe thành ngôi nhà thứ hai cho người dân, dựa trên tính an toàn trong vận hành cũng như an toàn về sức khoẻ.

Thông báo của Geely ra đời trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona mới, khiến hơn 20.000 người mắc và gần 500 người chết, lây lan sang 26 quốc gia trên toàn thế giới.

Trên thực tế, hệ thống lọc không khí tiên tiến nhất của xe hơi hiện chỉ có thể loại bỏ được các loại bụi có kích thước nhỏ nhất là 2,5µm (loại bụi siêu nhỏ trong khí quyển, được các chuyên gia khuyến cáo ngăn chặn bằng khẩu trang N95), trong điều kiện không gian ca bin kín tuyệt đối. Trong khi đó, kích thước của virus corona ở mức 150-200nm (0,15-0,2 µm), tức là nhỏ hơn rất nhiều lần so với công nghệ ô tô hiện tại.

Nếu thực hiện được, những chiếc xe được tích hợp hệ thống lọc không khí mới do Geely Auto Group sản xuất có thể đủ sức loại bỏ tác nhân virus ở mức hiệu quả hơn cả khẩu trang N95, điều mà chưa có hãng sản xuất ô tô nào tính tới. Thậm chí, Business Insider còn so sánh tham vọng của Geely Auto Group chẳng khác nào mục tiêu tạo ra chiếc xe mang lá chắn phòng thủ mà Tesla đang phát triển.