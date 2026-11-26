Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 trường hợp phải di dời, phá dỡ nhà ở tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) đến toà ngày 26/11. (ảnh: Phạm Minh)

Như đã đưa tin, chiều 26/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng".

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) và Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), mỗi bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phạm Minh)

Buộc bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 trường hợp phải di dời

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes liên đới bồi thường cho 79 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số: 96/2026/NQ-HĐND và Quyết định số: 6302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tổng số tiền phải bồi thường là gần 260 tỷ đồng, với danh sách và mức bồi thường cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại Phụ lục của bản án.

Mức bồi thường đối với từng căn hộ, nhà ở thấp tầng dao động từ hơn 1,8 tỷ đồng đến hơn 17 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) tại toà. (ảnh: Phạm Minh)

HĐXX buộc các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được bồi thường theo danh sách tại Phụ lục của bản án phải bàn giao, trả lại cho Công ty Bemes các căn hộ, nhà ở thấp tầng đã nhận theo giao dịch để doanh nghiệp thực hiện việc xử lý, khắc phục vi phạm theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

HĐXX kiến nghị UBND TP Hà Nội áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội.

HĐXX đề nghị UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật đối với các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc sở hữu của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số: 96/2026/NQ-HĐND và Quyết định số: 6302/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu trách nhiệm nộp lại số lợi bất hợp pháp về xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, chịu kinh phí để hoàn thiện công năng và đáp ứng các điều kiện để các căn hộ, nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội.

Về xử lý vật chứng, HĐXX tuyên tạm giữ hơn 260 tỷ đồng để bảo đảm thi hành án đối với bị cáo Lê Thanh Thản.

Đồng thời, HĐXX tuyên trả lại cho bị cáo Lê Thanh Thản số tiền còn lại trong tổng số 530 tỷ đồng đã nộp, hiện được lưu giữ trong tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội.

Hội đồng xét xử phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)

Chủ tịch Mường Thanh tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch

HĐXX xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khối nhà cao tầng, chủ đầu tư tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, tăng số lượng căn hộ và xây thêm tòa nhà CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn nhà thấp tầng và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Trong năm 2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, nhằm bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt. Tin tưởng vào những thông tin này, khách hàng đã mua các căn hộ tại dự án.

Các bị cáo tại toà. (ảnh: Phạm Minh)

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người dân vào sinh sống. Bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng, trong đó đa phần không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.



