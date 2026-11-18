Ông Lê Thanh Thản khai khi xây dựng CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) thì không có cơ quan quản lý Nhà nước đến kiểm tra.

Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài ông Thản, 5 bị cáo là cựu cán bộ ở Hà Nội bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Là người đầu tiên trả lời xét hỏi, ông Lê Thanh Thản thừa nhận dự án ban đầu là Văn phòng cho thuê, thương mại dịch vụ nhưng ông đã chuyển sang xây dựng căn hộ ở lâu dài. Do vậy, ông đã sai phạm về mục đích sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất.

“Quá trình xây dựng dự án có cơ quan Nhà nước nào kiểm tra hay không?”, chủ tọa hỏi.

Ông Thản khai: “Không có bất cứ ai kiểm tra hết. Ngày nào cũng gọi tôi lên, chỉ có động viên doanh nghiệp làm cho nhanh”.

Vị này khẳng định không có chuyện doanh nghiệp không cho cán bộ kiểm tra và quay xuống 5 bị cáo là cựu cán bộ phường Kiến Hưng cùng Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), nói: “Tôi còn không biết mấy đồng chí này ở đâu. Quận không kiểm tra, nói gì đến phường”.

Ông Lê Thanh Thản bán chung cư và nhà liền kề CT6 Kiến Hưng từ năm 2012 - 2013, việc bán được triển khai theo từng đợt. “Bán khi có nhà, làm đến đâu bán đến đấy”, ông Thản khai.

“Đại gia điếu cày” cũng thừa nhận là người chỉ đạo, quyết định hợp đồng chuyển nhượng.

“Bị cáo có nói với người mua là nhà xây không đúng quy định không”, chủ toạ hỏi.

“Không” , bị cáo trả lời và trình bày không nắm hết được người dân được cấp sổ đỏ không “hình như người có, người không” , ông Thản nói thêm.

Bị cáo Lê Thanh Thản khai trước toà.

Khai trước toà, ông Thản nói không biết lý do vì sao công trình vi phạm. “Sau này bắt bẻ ra mới biết sai phạm”, bị cáo khai.

Ông Thản thừa nhận “ về lý thuyết là gian dối” khi quảng cáo, bán căn hộ cho khách hàng.

“Bị cáo có gian dối không?” , chủ toạ hỏi lại.

“Cho là gian dối đấy”, ông Thản đáp. Trước câu trả lời này, chủ toạ nhắc bị cáo phải có thái độ nghiêm túc khi trả lời xét hỏi.

Tiếp đến, ông Thản không thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, bị cáo cho rằng mình không hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng bởi số tiền này bị cáo bỏ ra để xây hơn 500 căn hộ, phải trừ đi chi phí xây dựng mới ra số tiền bị cáo hưởng lợi.

Về phương án khắc phục, bị cáo nêu ra 2 cách. “Cách thứ nhất là di dân chuyển về khu đô thị Thanh Hà, cách thứ 2 là người dân muốn thanh toán tiền thì chúng tôi có tiền”, ông Thản trình bày.

Trả lời về nguồn lực tài chính để khắc phục hậu quả, ông Thản cho biết đã chuyển 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án để đảm bảo thi hành án cho các bị hại.

Với 1.000 tỷ đồng ngân hàng bảo lãnh, ông Thản lý giải nếu cư dân chấp thuận về khu Thanh Hà thì ngân hàng sẽ cho Công ty Bemes vay để thực hiện dự án đó nhằm khắc phục cho người dân bằng căn hộ.

Tại toà, ông Lê Thanh Thản thừa nhận ngoài CT6 Kiến Hưng còn nhiều dự án khác cũng vi phạm. Hướng khắc phục bị cáo đưa ra là đền bù hoặc di dân. Tuy vậy, bị cáo cho biết hiện chưa có nguồn lực nào khác, vì vậy nếu được tạo điều kiện, bị cáo sẽ có khả năng khắc phục bởi còn dự án ở khu đô thị Thanh Hà.

“Công ty thừa nhận sai phạm, sai quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, sai mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ ở lâu dài. Đề nghị tòa cho bị cáo cơ hội sửa sai. Một là, xin được nộp 50% tiền thu lợi nhuận vào ngân sách nhà nước. Hai là, cho doanh nghiệp chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê để doanh nghiệp có điều kiện phát triển sau này” , bị cáo Lê Thanh Thản nói.

Trình bày tại toà, đại diện Hội đồng định giá tài sản, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Hội đồng định giá 519 căn hộ theo căn cứ pháp luật, phương pháp so sánh, tham khảo chính quyền địa phương,.... để đưa ra định giá vào thời điểm tháng 5/2026.

Đại diện Hội đồng định giá độc lập trình bày tại phiên toà, đơn vị ký hợp đồng thực hiện định giá theo trình tự, phương pháp tiếp cận thị trường và so sánh với các giao dịch trên thị trường. Đơn vị lấy tài sản so sánh là thu thập các hợp đồng chuyển nhượng đang giao dịch tại CT6A, CT6B do cơ quan thuế cung cấp, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố, từ đó đánh giá nguồn thông tin trên hợp đồng làm căn cứ đánh giá.

Đại diện UBND phường Kiến Hưng trình bày, trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của người dân cũng như phối hợp với tổ công tác của thành phố, phường Kiến Hưng đã rà soát, theo quy hoạch tầng 2-3-4, chủ đầu tư đã tự ý chuyển thành căn hộ, quy hoạch có 2 toà nhà, chủ đầu tư đã chuyển thành 3 toà nhà. Có 10/38 căn thấp tầng ảnh hưởng về giao thông, phần diện tích của nhà trẻ.

Theo đại diện UBND phường Kiến Hưng, để ảnh hưởng thấp nhất đến người dân, đối chiếu với các tiêu chí của Nghị quyết, UBND phường đề xuất di dời 125 căn hộ chung cư và 10 căn hộ thấp tầng, tổng 135 căn.