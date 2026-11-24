Ông Lê Văn Tần sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc SeABank từ ngày 25/11/2026, thay thế ông Lê Quốc Long vừa kết thúc nhiệm kỳ 3 năm.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – mã chứng khoán: SSB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành.

Cụ thể, ngày 23/11/2026, HĐQT SeABank đã ban hành quyết định bầu ông Lê Văn Tần, Thành viên HĐQT, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng kể từ ngày 23/11/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng ngày, HĐQT SeABank cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ngân hàng kể từ ngày 25/11/2026, với thời hạn bổ nhiệm 2 năm.

Việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước tại Văn bản số 10722/NHNN-QLGS ngày 18/11/2026.

Như vậy, kể từ ngày 25/11, ông Lê Văn Tần sẽ đồng thời đảm nhiệm hai vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc SeABank.

Bà Trần Thị Thanh Thủy- Chủ tịch HĐQT SeABank và ông Lê Văn Tần - Tân Tổng Giám đốc SeABank (Ảnh: SSB)

Ông Lê Văn Tần sinh năm 1970, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Nam Columbia (Columbia Southern University). Ông là nhân sự có thâm niên lâu năm trong bộ máy quản trị SeABank, từng trải qua các vị trí Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tại thời điểm đó, ông Tần đã có hơn 14 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các chức vụ trong HĐQT ngân hàng.

Đáng chú ý, cách đây khoảng một tháng, ngày 22/10/2026, HĐQT SeABank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần, đồng thời bầu bà Trần Thị Thanh Thủy giữ chức vụ này. Ngay tại thời điểm đó, SeABank cũng công bố kế hoạch trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc bổ nhiệm ông Tần làm Tổng Giám đốc thay ông Lê Quốc Long.

Về phía ông Lê Quốc Long, HĐQT SeABank quyết định cho ông thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 25/11/2026 do kết thúc nhiệm kỳ được bổ nhiệm. Sau khi rời ghế Tổng Giám đốc, ông Long không còn giữ chức vụ nào tại ngân hàng.

Ông Lê Quốc Long

Ông Lê Quốc Long sinh năm 1965, có bằng cử nhân chuyên ngành Tài chính kế toán tại Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội và cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông Long gia nhập SeABank từ năm 2005 với chức vụ Phó Tổng Giám đốc, đồng thời từng kiêm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại ngân hàng. Sau 18 năm giữ chức Phó Tổng Giám đốc, ông được giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của SeABank từ ngày 1/8/2023, thay thế ông Loic Faussier.

Đến ngày 24/11/2023, ông Lê Quốc Long chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc SeABank sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Tính đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, ông Long đã có khoảng 21 năm công tác tại ngân hàng này.



