Ông Lê Hoàng Châu: Tập đoàn Đại Dũng là minh chứng cho sức mạnh của việc “chọn đúng thầy, hợp tác đúng hướng”

Tại Tọa đàm "Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới" diễn ra vào chiều 17/10, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã chia sẻ thành công từ Tập đoàn Đại Dũng khi hợp tác với Nhật Bản để xuất khẩu cơ khí toàn cầu.

Ông Châu cho biết, Tập đoàn Đại Dũng – doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí được biết đến qua công trình "mái vòm thép lớn nhất hành tinh" đã chủ động tìm đến một "người thầy" ở Nhật Bản, là công ty xây dựng cơ khí hàng đầu của nước này. Sau 15 năm hợp tác, Đại Dũng không chỉ học được công nghệ mà còn mở rộng xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và Trung Cận Đông.

"Ở khu vực này có tập đoàn Zamil Steel rất nổi tiếng về khung nhà xưởng, nhưng Đại Dũng vẫn có thể thâm nhập được nhờ hợp tác với Nhật Bản. Đó là sức mạnh của việc chọn đúng đối tác", ông nói.

Theo ông, bài học này rất đáng suy ngẫm với lĩnh vực bất động sản – nơi không chỉ cần vốn và quỹ đất, mà còn cần tầm nhìn, sự bền bỉ và tinh thần hợp tác lâu dài. "Những doanh nghiệp như Đại Dũng hay Nam Long hợp tác với hai tập đoàn lớn của Nhật Bản là Mitsubishi UFJ Group và Hankyu Hanshin đã cho thấy, chọn đúng đối tác là yếu tố mang tính quyết định. Họ trung thành, bền bỉ và cùng phát triển", ông nhấn mạnh.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) chia sẻ tại toạ đàm.

Từ câu chuyện hợp tác quốc tế, Chủ tịch HoREA chuyển sang vấn đề đang nóng của thị trường: nhà ở vừa túi tiền và cơ hội an cư cho người trẻ. Theo ông, đây là mấu chốt để duy trì tăng trưởng dân số và ổn định xã hội trong dài hạn.

Ông Châu đề xuất thiết kế chính sách tín dụng dài hạn và ưu đãi lãi suất cho người trẻ mua nhà lần đầu, thậm chí có thể mở rộng độ tuổi hỗ trợ tới 50. "Họ vay không chỉ bằng tài sản, mà bằng cả tương lai và sức lao động. Khi cho họ cơ hội an cư, là chúng ta đang đầu tư vào tương lai đất nước", ông nói.

Tuy nhiên, theo ông, thách thức lớn nhất hiện nay là nguồn cung nhà ở vừa túi tiền gần như biến mất. Báo cáo của HoREA cho thấy, năm 2020, TP.HCM chỉ có 163 căn hộ thuộc phân khúc vừa túi tiền, chiếm 1% tổng nguồn cung. Đến giai đoạn 2021–2024, toàn bộ dự án mở bán mới đều nằm ở phân khúc cao cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố chỉ có hơn 3.300 căn hộ chào bán – mức thấp nhất trong nhiều năm, trong khi giá bán trung bình đã neo ở mức 87–97 triệu đồng/m2.

"Thị trường đang trong giai đoạn tìm "liều thuốc" để phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Chúng ta không kỳ thị phân khúc cao cấp, nhưng điều đáng lo là nhóm nhà ở phù hợp với thu nhập trung bình và thấp lại quá ít", ông Châu nói.

Để "giải cơn khát" nhà ở vừa túi tiền, ông Lê Hoàng Châu đưa ra ba nhóm giải pháp. Thứ nhất, tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp bằng cách tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho 2.890 dự án đang ách tắc, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thứ hai, triển khai hiệu quả Nghị quyết 171 của Quốc hội, cho phép doanh nghiệp sử dụng đất không phải đất ở để phát triển nhà ở thương mại. Thứ ba, rút ngắn thủ tục hành chính, như miễn giấy phép xây dựng cho dự án có quy hoạch 1/500.

"Muốn giảm giá nhà thì phải tăng nguồn cung, nhưng phải là tăng cung thật, nhà ở cho người thu nhập trung bình và người trẻ, chứ không phải thêm các dự án cao cấp", ông nói.

Theo Chủ tịch HoREA, giá nhà thương mại phù hợp hiện nay nên dưới 3 tỷ đồng/căn, đi kèm chính sách vay 20–25 năm với lãi suất 4,8–5%/năm. "Hiện nay, mức lãi vay 5,4% tại Ngân hàng Chính sách Xã hội vẫn quá cao. Muốn người dân thật sự mua được nhà, cần giảm thêm để họ có thể trả nợ thật, sống thật và ở thật", ông chia sẻ.

Ông Châu nhấn mạnh, mọi chính sách từ đất đai, tín dụng đến thủ tục hành chính đều phải quy về mục tiêu an cư cho người dân, phát triển thật cho doanh nghiệp. Khi đó, thị trường bất động sản mới có thể phát triển ổn định, bền vững và trở thành nền tảng quan trọng của nền kinh tế.

"Khi người dân có thể mua được nhà để ở, doanh nghiệp phát triển bằng năng lực thật, còn Nhà nước quản lý hiệu quả, đó mới là một thị trường bất động sản lành mạnh", ông Lê Hoàng Châu kết luận.